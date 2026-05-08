Общество

Жумангарин о повышении МЗП до 150 тысяч тенге: Все будет связано с возможностями бюджета

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 8 мая 2026 года на брифинге в правительстве заявил, что вопрос повышения минимальной заработной платы (МЗП) до 150 тыс. тенге сейчас прорабатывается, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, рассматривается ли повышение МЗП до 150 тыс. тенге одномоментно или поэтапно, а также как это может повлиять на показатели, привязанные к МЗП.

"Ну, на самом деле сейчас мы занимаемся этой проблемой. У меня есть отдельная рабочая группа, которая этой проблемой занимается. Во-первых, сама методология достаточно гибкая. МЗП – это функция от двух переменных на сегодняшний день. Это производительность труда и медианная заработная плата. Соответственно, есть там еще и коэффициент неопределенности, который мы добавили для того, чтобы регулировать уровень МЗП. Но до скольки мы его поднимем, поднимем ли мы его – все будет связано с возможностями нашего бюджета", – озвучил Жумангарин.

С его слов, сейчас этот вопрос находится в проработке, и в ближайшее время по нему будет дан ответ, поскольку уже началось формирование трехлетнего бюджета на 2027-2029 годы.

"Конечно, хотелось бы обрадовать тех людей, которые работают на этом уровне заработной платы. Но для того, чтобы сказать твердое "да", необходимо расчеты все сделать правильно, потому что это все-таки определенные расходы из бюджета", – сказал Жумангарин.

29 апреля 2026 года вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков сообщил об ужесточении контроля за нелегальной выплатой оплаты труда.

