Экономика и бизнес

Гарантом будет "Байтерек" – МСБ станет проще получать кредиты в банках

Карагойшин, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:29 Фото: холдинг "Байтерек"
Председатель правления холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин 8 мая 2026 года в кулуарах правительства рассказал о деятельности компании и новых инструментах поддержки МСБ.

По его словам, в 2025 году общий объем финансирования по всем направлениям составил 10,4 трлн тенге при плане 10 трлн тенге.

В частности, в 2025 году профинансировано 77 крупных проектов, поддержано 27,4 тысячи проектов малого и среднего бизнеса, 131 экспортер и 7,2 тысячи сельхозтоваропроизводителей на проведение весенне-полевых и уборочных работ.

Также холдинг помог обеспечить 77,5 тысячи семей жильем.

"Это позволило обеспечить вклад в прирост ВВП 2025 года в размере до 1% пункта. В 2026 году Холдинг сохранит объем финансирования реального сектора экономики на уровне 8 трлн тенге. При этом более 50% будет направлено через банки второго уровня. Стимулирование банков второго уровня со стороны Холдинга по сравнению с прошлым годом увеличилось с 3,1 трлн тенге до 4,1 трлн тенге", – сказал Карагойшин.

Он подчеркнул, что за счет поддержки Холдинга в 2025 году создано более 20 тысяч и сохранено свыше 140 тысяч рабочих мест. Кроме того, обеспечены налоговые поступления в размере 596 млрд тенге.

Отдельно стоит отметить взаимодействие холдинга с акиматами и отраслевыми министерствами. Согласно модели "Заказ на инвестиции" и исходя из существующей потребности, отраслевые министерства и местные исполнительные органы формируют пул проектов, в том числе нишевых, то есть уникальных для страны производств, инфраструктурных объектов, технологий или услуг, ориентированных на освоение узких рыночных сегментов.

"Данные проекты поступают на рассмотрение в Холдинг. При этом с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка достигнута предварительная договоренность о расширении вовлечения банков второго уровня в финансирование проектов", – уточнил спикер.

Как отметил Карагойшин в кулуарах правительства, поддержка малого и среднего бизнеса в этой экосистеме включает все инструменты, которые холдингом непосредственно оказываются малому и среднему бизнесу.

"Основная задача – это сделать доступное кредитование по приоритетным направлениям в рамках программ "Өрлеу", "Іскер Аймақ" и другие. Сейчас мы еще включили новую программу "Өрлеу Лизинг". Это обновление основных мощностей по приоритетным направлениям для малого и среднего предпринимательства, предоставление гарантии, чтобы банки второго уровня могли без сильного рассмотрения залоговой массы выдавать кредиты. Потому что у нас залоговая масса по-разному в банках второго уровня рассматривается, и мы им облегчаем эту задачу для финансирования предпринимателей. До 3,5 млрд тенге, допустим, и до 85% даже даем гарантию за предпринимателя. И это все до 7 миллиардов", – подчеркнул глава "Байтерека".

Также, по его словам, в рамках программы "Іскер аймақ" будут выдаваться субсидии до 200 миллионов тенге.

"Совместно с акиматами мы разрабатываем эту программу и приоритеты отдаются непосредственно регионам. То есть, какие именно отрасли хочет в своем регионе развивать акимат. Приоритетное направление на сегодняшний день, в основном, это переработка, это IT, это гостиничное дело, туризм, это разработка новых софтов. В основном это переработка, и туда входит много. И по пищевому производству, и по производству мучных изделий, переработка кожи. Фактически все перерабатывающие ОКЭДы присутствуют в этих направлениях", – отметил Карагойшин.

Для соответствия масштабам и задачам новой инвестиционной миссии действующая структура Холдинга была трансформирована. Усилена организационная модель с концентрацией на инвестициях и отраслевой специализации.

В частности, за счет перераспределения функционалов имеющихся структурных подразделений созданы отраслевые инвестиционные дирекции по ключевым направлениям – агропромышленный комплекс, пищевая промышленность, строительный сектор и производство строительных материалов, горно-металлургический комплекс, машиностроение, энергетика, химия, инфраструктура, логистика, транспорт, туризм и другие.

Сформирован Инвестиционный совет, состоящий из независимых директоров. Это эксперты с подтвержденным опытом реализации проектов, которые будут проводить работу по валидации жизнеспособности проектов, структурированию, поиску крупных инвесторов и отбору страновых проектов.

"На примере агропромышленного комплекса – отобран пул проектов Национальной цифровой инвестиционной платформы, который позволит существенно снизить зависимость внутреннего рынка от внешних поставок и обеспечить насыщение внутреннего рынка продукцией агропромышленного комплекса. В частности, реализация пула потенциальных проектов по прогнозным данным обеспечит 100% покрытие импорта по молоку и сырам, по мясу птицы, по сахару и по тепличным овощам до 2030 года. Кроме того, проекты позволят увеличить уровень самообеспеченности продукцией переработки мяса – покрытие импорта до 79%", – добавил глава "Байтерека".

В завершение Карагойшин отметил, что в 2026 году Холдинг сохранит объем финансирования реального сектора экономики на уровне 8 трлн тенге.

