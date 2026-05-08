Экономика и бизнес

Жумангарин анонсировал поднятие цен на газ

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2026 14:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на брифинге в правительстве 8 мая 2026 года рассказал, почему придется повысить оптовые цены на газ, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что в Казахстане планируется повышение оптовых цен на газ.

"Почему? Потому что на сегодняшний день у нас не самая лучшая ситуация с подтвержденными запасами газа. При таких оптовых ценах частные субъекты не идут в разработку газа, им просто невыгодно. И в перечень топ-стран по уровню разработки запасов мы, к сожалению, сейчас не входим именно из-за этого. Цена является стимулом и привлекательным условием для инвесторов. Поэтому мы вынуждены будем еще раз поднять оптовые цены на газ, для того чтобы привлечь в эту сферу инвесторов", – заявил он.

По его словам, если этого не сделать, газ будет дорожать уже по другим причинам, поскольку Казахстану придется увеличивать объемы импорта.

"Другие страны, которые импортируют нам газ, нашу социальную политику принимать во внимание не будут. Поэтому для того, чтобы и дальше обеспечивать население газом по приемлемым условиям, мы должны его найти в земле, добыть и поставить. А для этого сегодня нужно поднять оптовые цены на газ", – дополнил он.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что вопрос повышения минимальной заработной платы (МЗП) до 150 тыс. тенге сейчас прорабатывается.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
