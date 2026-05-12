Экономика Казахстана ускоряется четвертый месяц подряд

Министерство национальной экономики РК 12 мая 2026 года представило данные по экономическому развитию страны за четыре месяца, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, рост ВВП Казахстана в январе-апреле 2026 года составил 3,6% к аналогичному периоду прошлого года.

"По сравнению с итогами первого квартала динамика экономического роста заметно улучшилась (3% роста ВВП за январь-март 2026 года)", – отметили в Минэкономики.

Промышленное производство по итогам четырех месяцев вышло в положительную зону – индекс физического объема составил 102,1%, тогда как по итогам первого квартала фиксировалось снижение до 99,9%.

Ключевым фактором восстановления промышленности стало ускорение обрабатывающего сектора, где объем производства увеличился на 9,9% против 8,5% в январе-марте.

Высокие темпы роста сохраняются в машиностроении (рост на 23,3%) за счет увеличения объемов выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, электротоваров и оборудования.

Также отмечается значительный рост в производстве продукции легкой промышленности – рост в 2,3 раза, мебели – на 41,7%, фармацевтической продукции – на 35,2%, строительных материалов – на 27,7%, химической промышленности – на 18,4%, продуктов питания – на 14,4%.

В горнодобывающей промышленности спад сохраняется (92,7%), однако его глубина существенно сократилась по сравнению с первым кварталом (88,6%), что указывает на постепенное восстановление добычи и снижение отрицательного вклада нефтяного сектора в общую экономическую динамику.

"В целом положительная динамика экономики за первые четыре месяца года обеспечена устойчивым ростом в базовых секторах", – добавили в ведомстве.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в отраслях:

строительство – 114,5%;

транспорт и складирование – 112%;

обработка – 109,9%;

торговля – 105,1%;

сельское хозяйство – 103,6%.

Таким образом, текущая структура реального роста ВВП характеризуется усилением роли несырьевых секторов, в частности строительства, транспорта, торговли и обрабатывающей промышленности, резюмировали в Минэкономики.