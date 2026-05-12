Экономика и бизнес

Экономика Казахстана ускоряется четвертый месяц подряд

Фото: Zakon.kz
Министерство национальной экономики РК 12 мая 2026 года представило данные по экономическому развитию страны за четыре месяца, сообщает Zakon.kz.

Согласно предварительным данным Бюро национальной статистики, рост ВВП Казахстана в январе-апреле 2026 года составил 3,6% к аналогичному периоду прошлого года.

"По сравнению с итогами первого квартала динамика экономического роста заметно улучшилась (3% роста ВВП за январь-март 2026 года)", – отметили в Минэкономики.

Промышленное производство по итогам четырех месяцев вышло в положительную зону – индекс физического объема составил 102,1%, тогда как по итогам первого квартала фиксировалось снижение до 99,9%.

Ключевым фактором восстановления промышленности стало ускорение обрабатывающего сектора, где объем производства увеличился на 9,9% против 8,5% в январе-марте.

Высокие темпы роста сохраняются в машиностроении (рост на 23,3%) за счет увеличения объемов выпуска транспортных средств, сельскохозяйственной и железнодорожной техники, электротоваров и оборудования.

Также отмечается значительный рост в производстве продукции легкой промышленности – рост в 2,3 раза, мебели – на 41,7%, фармацевтической продукции – на 35,2%, строительных материалов – на 27,7%, химической промышленности – на 18,4%, продуктов питания – на 14,4%.

В горнодобывающей промышленности спад сохраняется (92,7%), однако его глубина существенно сократилась по сравнению с первым кварталом (88,6%), что указывает на постепенное восстановление добычи и снижение отрицательного вклада нефтяного сектора в общую экономическую динамику.

"В целом положительная динамика экономики за первые четыре месяца года обеспечена устойчивым ростом в базовых секторах", – добавили в ведомстве.

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в отраслях:

  • строительство – 114,5%;
  • транспорт и складирование – 112%;
  • обработка – 109,9%;
  • торговля – 105,1%;
  • сельское хозяйство – 103,6%.

Таким образом, текущая структура реального роста ВВП характеризуется усилением роли несырьевых секторов, в частности строительства, транспорта, торговли и обрабатывающей промышленности, резюмировали в Минэкономики.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
