Экономика Казахстана выросла на 5,8%, но эксперты предупреждают о рисках

Бюро национальной статистики представило данные по социально-экономическому развитию Казахстана за январь-март 2025 года, которые свидетельствуют о росте экономики на 5,8%, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним данным БНС АСПиР РК за январь-февраль 2025 года, краткосрочный экономический индикатор за этот период составил 107,3%, а в феврале – 110,3% (по сравнению с аналогичными периодами прошлого года). Однако, как отмечают аналитики, этот рост обеспечивается преимущественно за счет внутренней активности, в то время как внешняя торговля демонстрирует отрицательную динамику.

Локомотивами роста в первом квартале стали транспорт и складирование, строительство, обрабатывающая промышленность.

Фото: по данным stat.gov.kz

Примечательно, что в обрабатывающей промышленности наблюдается значительный прирост в таких секторах, как машиностроение (+17,7%), производство продуктов питания (+13,2%) и готовых металлических изделий (+28,7%). Радует и рост в горнодобывающей промышленности, составивший 6,1%.

Строительная отрасль также демонстрирует положительную динамику благодаря увеличению объемов работ по строительству школ, автомобильных и железных дорог, а также инженерной инфраструктуры. Объем строительных работ за январь-февраль 2025 года вырос на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время данные по внешней торговле за январь-февраль 2025 года вызывают определенные опасения.

Фото: по данным stat.gov.kz

Инвестиционная активность в Казахстане демонстрирует оживление. В январе-марте 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 3067,9 млрд тенге, что на 6,3% больше, чем в январе-марте 2024 года.

Инфляция в Казахстане остается на высоком уровне. Индекс потребительских цен за январь-февраль 2025 года составил 109,1% к аналогичному периоду прошлого года, а в феврале 2025 года к февралю 2024 года – 109,4%. Индекс цен предприятий-производителей промышленной продукции за январь-февраль составил 109,1%.

Объем промышленной продукции за январь-февраль 2025 года вырос на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а перевозки грузов всеми видами транспорта увеличились на 18,8%.

Таким образом, экономика Казахстана в начале 2025 года демонстрирует рост, опираясь преимущественно на внутренние ресурсы, констатирует экономист Руслан Султанов.

"Строительство, транспорт, бюджетные проекты – это не стратегия, это временное топливо. Фактически это рост без новой экспортной базы и без масштабного притока внешнего спроса. Экономика работает, но все еще не зарабатывает". Руслан Султанов

Отметим, что, согласно официальному прогнозу правительства РК, реальный рост экономики Казахстана в 2025 году должен составить 5,6%, а среднегодовой рост ВВП в ближайшие пять лет ожидается на уровне 5,4%.

Ранее мы сообщали, что согласно апрельскому отчету Азиатского банка развития "Обзор развития Азии 2025", рост валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана ожидается на уровне 4,9% в этом году с последующим замедлением до 4,1 % в 2026 году.