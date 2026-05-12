Топ дефицитных профессий: кому в Казахстане проще всего найти работу

В Министерстве труда и социальной защиты населения 12 мая 2026 года рассказали, каких специалистов не хватает стране, сообщает Zakon.kz.

C начала 2026 года, по данным портала Enbek.kz, сохраняется дефицит по профессиям:

акушер-гинеколог – на 469 вакансий приходится 100 резюме;

педиатр – 448 вакансий и 139 резюме;

анестезиолог-реаниматолог – 300 вакансий и 75 резюме;

дефицит также отмечается среди онкологов, неонатологов и эндокринологов.

В то же время значительное число вакансий приходится на специалистов в сфере информационных технологий – программистов приложений (509 вакансий) и графических дизайнеров (355 вакансий).

По данным Единой системы учета трудовых договоров, по востребованным профессиям заключено более 45 тыс. договоров. Наибольшая доля приходится на разработчиков программного обеспечения (около 8 тыс.), акушеров-гинекологов (4,6 тыс.), педиатров (4,1 тыс.) и программистов приложений (3,5 тыс.).

При этом на иностранных работников оформлено 55 трудовых договоров, преимущественно по профессии "инженер по автоматизации".

Для сравнения, в 2025 году на портале Enbek.kz по востребованным профессиям было опубликовано свыше 9 тыс. вакансий. Наибольший спрос также фиксировался на медицинских специалистов.

Полученные данные свидетельствуют о том, что отечественный рынок труда в целом обеспечивает потребность в специалистах по большинству востребованных профессий, однако сохраняется устойчивый дефицит кадров в сфере здравоохранения.

В ведомстве также обратили внимание на то, что для привлечения ценных кадров в стране действует упрощенный порядок трудоустройства иностранных специалистов.

"Данный перечень включает более 50 востребованных профессий. В их число входят высококвалифицированные специалисты в сфере информационных технологий, здравоохранения, инженерии и креативной индустрии. Соответствие перечню дает высококвалифицированным иностранным специалистам право на получение разрешения на постоянное проживание в Казахстане и служит инструментом привлечения кадров в приоритетные отрасли", – сообщили в Минтруда.

5 мая стало известно о ситуации на рынке труда Астаны.