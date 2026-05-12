#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Экономика и бизнес

В МСХ делают ставку на масличные и кормовые культуры

Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 10:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства 12 мая рассказал, какие культуры будут выращивать в 2026 году в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов сообщил, что Минсельхозом совместно с акиматами сформирована структура посевных площадей.

"Общая посевная площадь составляет 23,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 180 тыс. га. Приоритет отдан высокорентабельным культурам, площади под которыми будут увеличены, в том числе площадь масличных культур в текущем году превысит 4 млн га (расширение на 74 тыс. га), а кормовые культуры – 3,3 млн га (расширение на 237 тыс. га). Для обеспечения сырьем планируемых к вводу инвестиционных проектов по переработке кукурузы площадь кукурузы будет расширена до 265 тыс. га. Также в целях насыщения внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами планируется увеличение площади картофеля в организованных хозяйствах на 10 тыс. га", – сказал он.

Утвержденная структура посевных площадей, по словам вице-министра, позволит получить необходимый для полного обеспечения внутренней потребности объем урожая, а также учитывает конъюнктуру рынка и внешний спрос. Между тем площадь зерновых в 2026 году будет сокращена на 127 тыс. га, в том числе площадь пшеницы сократится на 125 тыс. га и составит 12,1 млн га. Также в целях сокращения нагрузки на водные ресурсы проводится работа по оптимизации площадей риса и хлопчатника.

"Площадь риса по республике сокращена на 20,2 тыс. га. Площадь хлопчатника составит 162,4 тыс. га, из которых площади под капельным орошением увеличатся на 29,8 тыс. га, а с традиционным методом полива сократятся на 12 тыс. га", – резюмировал Азат Султанов.

8 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане введены ограничения по использованию ввозимого сахара-сырца.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
10:57, Сегодня
В каких регионах есть риски засухи, рассказали в Минэкологии
Паспорт гражданина РК, документы, виза, визы, визовый штамп, визовые штампы
14:07, 08 июля 2025
Что хотят производить из конопли в Казахстане, рассказали в МСХ
Мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса
13:03, 17 февраля 2026
МСХ о сдерживании цен на говядину: Завалим мясом внутренний рынок
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера &quot;Иртыша&quot;
12:05, Сегодня
Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера "Иртыша"
Ризабек Айтмухан
11:51, Сегодня
Ризабек Айтмухан и Арман Царукян поборются на одном турнире
Разбор матчей 9 тура
11:37, Сегодня
Глава судейского комитета КФФ не нашёл ошибок в действиях подопечных в девятом туре КПЛ
Елена Рыбакина
11:22, Сегодня
"Доминация": мировой теннис оценил "уничтожение" Плишковой в матче с Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: