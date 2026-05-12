В МСХ делают ставку на масличные и кормовые культуры

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства 12 мая рассказал, какие культуры будут выращивать в 2026 году в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов сообщил, что Минсельхозом совместно с акиматами сформирована структура посевных площадей.

"Общая посевная площадь составляет 23,8 млн га, что превышает уровень прошлого года на 180 тыс. га. Приоритет отдан высокорентабельным культурам, площади под которыми будут увеличены, в том числе площадь масличных культур в текущем году превысит 4 млн га (расширение на 74 тыс. га), а кормовые культуры – 3,3 млн га (расширение на 237 тыс. га). Для обеспечения сырьем планируемых к вводу инвестиционных проектов по переработке кукурузы площадь кукурузы будет расширена до 265 тыс. га. Также в целях насыщения внутреннего рынка социально значимыми продовольственными товарами планируется увеличение площади картофеля в организованных хозяйствах на 10 тыс. га", – сказал он.

Утвержденная структура посевных площадей, по словам вице-министра, позволит получить необходимый для полного обеспечения внутренней потребности объем урожая, а также учитывает конъюнктуру рынка и внешний спрос. Между тем площадь зерновых в 2026 году будет сокращена на 127 тыс. га, в том числе площадь пшеницы сократится на 125 тыс. га и составит 12,1 млн га. Также в целях сокращения нагрузки на водные ресурсы проводится работа по оптимизации площадей риса и хлопчатника.

"Площадь риса по республике сокращена на 20,2 тыс. га. Площадь хлопчатника составит 162,4 тыс. га, из которых площади под капельным орошением увеличатся на 29,8 тыс. га, а с традиционным методом полива сократятся на 12 тыс. га", – резюмировал Азат Султанов.

8 мая 2026 года сообщалось, что в Казахстане введены ограничения по использованию ввозимого сахара-сырца.