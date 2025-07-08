Что хотят производить из конопли в Казахстане, рассказали в МСХ

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на пресс-конференции в правительстве 8 июля 2025 года рассказал, где планируется выращивать в Казахстане техническую коноплю, передает корреспондент Zakon.kz.

Азат Султанов отметил, что промышленное производство конопли в Казахстане еще не началось.

"Сейчас инвестор смотрит, землю выбирает. Пока рассматривается Северо-Казахстанская область. Будет смотреть по технологии производства в целом", – добавил он.

По его словам, имеется очень большой спектр товаров, которые можно произвести из технической конопли, начиная от бумажных изделий, заканчивая маслом.

"Учитывая, что у нас разрешено производство технической конопли, то есть здесь наркотического содержания не будет, соответственно, основным продуктом, скорее всего, будет бумага высокой степени защищенности. Это будет очень хороший экспортный продукт, то есть производство документов, удостоверяющих личность, тех же паспортов. Это различные специальные бланки. Поэтому пока инвестор рассматривает. Он будет ориентироваться на спрос на рынке. И вся продукция будет уходить, скорее всего, на экспорт", – предположил вице-министр.

13 мая 2025 года министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал, кто будут контролировать производство промышленной конопли в Казахстане.