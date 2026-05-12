#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Общество

Чиновники связывают гибель тюленей в Каспии с естественными природными явлениями

Тюлень, тюлени, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2026 12:07 Фото: unsplash
Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин на пресс-конференции в правительстве 12 мая 2026 года высказался о гибели лебедей и тюленей в Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Амангали Бердалин заявил, что такие случаи происходят в регионе не в первый раз.

"Это связано с естественными природными явлениями, в том числе и во время землетрясений бывают выбросы природного газа. Но, как обычно, трупы мы находим после, уже в разложившемся состоянии, потому что волнами выкидывает. Мы берем соответствующие пробы, исследуем – никакие заболевания не находим. По этому случаю мы тоже взяли пробы, исследования проводятся в лаборатории, по результатам скажем", – сказал он.

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев добавил, что в "пробах, взятых из воды, превышение предельно допустимой концентрации не обнаружено".

8 мая 2026 года на побережье Каспийского моря Мангистауской области обнаружены мертвые тюлени.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Тюлени, тюлень
17:10, 14 ноября 2024
Названа предварительная причина массовой гибели тюленей на побережье Каспия: при чем тут землетрясение
Казахстан тюлени гибели причина пробы
13:46, 16 мая 2023
Глава Минэкологии прокомментировала гибель тюленей на Каспии
Сайгак, сайгаки, сайга
12:13, 04 ноября 2025
Минсельхоз подтвердил, что мясо сайгаков появится в супермаркетах Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера &quot;Иртыша&quot;
12:05, Сегодня
Кирилл Альшевский покинул пост главного тренера "Иртыша"
Ризабек Айтмухан
11:51, Сегодня
Ризабек Айтмухан и Арман Царукян поборются на одном турнире
Разбор матчей 9 тура
11:37, Сегодня
Глава судейского комитета КФФ не нашёл ошибок в действиях подопечных в девятом туре КПЛ
Елена Рыбакина
11:22, Сегодня
"Доминация": мировой теннис оценил "уничтожение" Плишковой в матче с Рыбакиной
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: