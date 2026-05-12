Чиновники связывают гибель тюленей в Каспии с естественными природными явлениями

Вице-министр сельского хозяйства Амангали Бердалин на пресс-конференции в правительстве 12 мая 2026 года высказался о гибели лебедей и тюленей в Мангистауской области, передает корреспондент Zakon.kz.

Амангали Бердалин заявил, что такие случаи происходят в регионе не в первый раз.

"Это связано с естественными природными явлениями, в том числе и во время землетрясений бывают выбросы природного газа. Но, как обычно, трупы мы находим после, уже в разложившемся состоянии, потому что волнами выкидывает. Мы берем соответствующие пробы, исследуем – никакие заболевания не находим. По этому случаю мы тоже взяли пробы, исследования проводятся в лаборатории, по результатам скажем", – сказал он.

Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нуркен Шарбиев добавил, что в "пробах, взятых из воды, превышение предельно допустимой концентрации не обнаружено".

8 мая 2026 года на побережье Каспийского моря Мангистауской области обнаружены мертвые тюлени.