Минтуризма об Алматинском горном кластере: Реализация не может идти вразрез экологических требований

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Недавно экологи и активисты раскритиковали комплексный план развития горного кластера Алматы. По их данным, проект может повредить экологии города. На их критику ответил заместитель министра туризма и спорта Ержан Еркинбаев на пресс-конференции в правительстве 8 апреля, сообщает Zakon.kz.

Ержан Еркинбаев отметил, что комплексный план Алматинского горного кластера активно обсуждается. "Мы провели на разных площадках очень много обсуждений, в том числе с выездом в Алматы. Я сам лично проводил встречи. В целом понимание есть. Вместе с тем есть, конечно же, ряд вопросов, в основном связанных с тем, сможем ли мы в развитии Алматинского горного кластера соблюсти тот тонкий баланс – не нарушить экосистему, природу и так далее", – заверил вице-министр туризма и спорта. По его словам, Алматинский регион и Восточный Казахстан имеют уникальные условия, которые надо развивать инфраструктурой. "Конечно же, любое развитие в горах, территориях особо охраняемых природных зон не может идти вразрез экологических требований либо действующего законодательства Республики Казахстан. Поэтому тут без сомнений, что развитие будет идти в строгом соответствии с нормами законодательства. Мы, развивая Алматинский горный кластер, можем в год привлекать 5 млн туристов по самым скромным подсчетам, без урона экологии", – подчеркнул Ержан Еркинбаев. Он же озвучил перспективы для рядовых казахстанцев от реализации данного проекта. "Почему мы не должны все прелести нашей природы сделать доступными для маломобильных граждан, для мамочек с колясками и не привлекать иностранных туристов, которые могли бы диверсифицировать серьезно экономику. Казахстанские семьи вокруг этой инфраструктуры горной могли бы развивать свои хозяйства – это агросельский туризм, свои какие-то семейные бизнесы, как это в Европе происходит. Почему у них это должно быть, а у нас мы должны это все держать закрытым от нашего народа. Поэтому Алматинский горный кластер, комплексный план развития, – абсолютно адекватный документ. Он проходит правильные, объективные обсуждения, конструктивные. Он еще не принят, его обсуждение еще длится. В ближайшее время мы, думаю, придем к полному консенсусу и пониманию и начнем его реализацию", – резюмировал Ержан Еркинбаев. 6 февраля сообщалось, что Министерство туризма и спорта подготовило проект Комплексного плана развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы. Документ направлен на создание комплексных условий для устойчивого развития туризма Алматинского горного кластера.

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