Покоряя горные вершины: Алматы и развитие горного кластера

Алматы увереннo смотрит вверх, а если точнее, туда, где начинаются вершины. Горный кластер города сегодня развивается системно при активном участии акимата. Причем речь не только о лыжах и зимнем сезоне, а о большом, круглогодичном сценарии жизни в горах. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Горы вокруг Алматы давно перестали быть просто фоном для красивых фото в сторис. Их все активнее превращают в пространство для отдыха, спорта, туризма и городской перезагрузки. Маршруты становятся понятнее, инфраструктура – удобнее и безопаснее.

"Акимат города Алматы в настоящее время реализует комплексную и сбалансированную концепцию развития Алматинского горного кластера, которая одновременно ориентирована на все ключевые направления: массовый внутренний туризм, международный спортивный туризм и круглогодичный активный отдых", – рассказали нам в Управлении туризма города Алматы.

Алматы – это город, где горы стали продолжением городской среды. Именно отсюда и появляется повышенное внимание к логистике, безопасности, навигации, сервисам и экологическому балансу.

"Развитие Алматинского горного кластера строится на принципе универсальности и долгосрочной устойчивости, что позволяет одновременно отвечать потребностям горожан, внутренних туристов и международной аудитории". Управление туризма г. Алматы

Важно и то, что горы больше не привязаны только к зиме. Сегодня акцент все заметнее смещается в сторону круглогодичного туризма: пешие и веломаршруты, трейлраннинг, семейный отдых, экоформаты, образовательные и спортивные активности. Стоит задача – сделать так, чтобы горы были интересны гостям и жителям города 12 месяцев в году и имели актуальность для самой разной аудитории.

Со своей стороны акимат города Алматы в рамках своих полномочий реализует мероприятия, направленные на упорядочение туристических потоков и развитие организованного пешего туризма. В частности, ведется развитие и благоустройство горных пешеходных маршрутов, формирование сети оборудованных троп, улучшение навигации и создание новых точек притяжения, позволяющих концентрировать посещаемость в подготовленных и контролируемых зонах.

"В текущем году завершена реконструкция термального источника "Алма-Арасан", которая стала важным фактором повышения туристической привлекательности ущелья Проходное. Обновление объекта позволило создать более комфортные и безопасные условия для посещения, снизить стихийную нагрузку на прилегающие территории и придать дополнительный импульс развитию организованного туризма в данном направлении. В целях обеспечения санитарно-безопасных условий для посетителей и упорядочения водопользования на природных территориях города выполнены работы по обустройству мест водозабора у популярных родников: Кимасар, Туюк-Су, Кумис-Су", – рассказали в Управлении туризма города Алматы.

Отдельное внимание также уделяется культуре посещения гор. Если раньше люди практиковали хаотичные выезды и стихийные парковки, то сейчас они все-таки понимают, что даже к отдыху стоит относиться осознанно, с уважением к природе, понятными правилами и ответственным подходом. Горы должны оставаться горами: живыми, чистыми и безопасными, несмотря на рост интереса к ним.

"В теплый сезон горные территории насыщены активностями для различных категорий посетителей, включая детские и семейные форматы отдыха. Развиваются детские лагеря, веревочные и приключенческие парки, образовательные и спортивные программы на открытом воздухе. Параллельно расширяется сеть маршрутов для хайкинга и пешего туризма, создаются оборудованные места отдыха и обзорные точки". Управление туризма г. Алматы

В структуре кластера также формируются:

глэмпинги,

визит-центры,

рекреационные площадки.

Они становятся площадками для проведения культурных, образовательных и спортивных мероприятий.

Такие форматы рассчитаны на тех людей, которым хочется сбежать в горы хотя бы на пару часов или планирующих полноценный выезд с ночевкой. В итоге каждый находит свой сценарий: быстрый подъем, перезагрузиться после работы или несколько дней среди гор, без спешки и городского шума.

Но важно отметить, что акимат Алматы в этом процессе не действует в одиночку. Работа выстраивается в постоянном диалоге с горными сообществами, профессиональными ассоциациями и гидами, с теми, кто знает горы не по картам, а по тропам. Перед тем как появятся новые маршруты, зоны отдыха или точки притяжения, проектные решения обсуждаются с представителями туристического сообщества, чтобы развитие было не формальным, а живым и действительно удобным для людей, которые проводят в горах большую часть своей жизни.

"Это позволяет учитывать практический опыт гидов и предпринимателей, а также формировать туристические объекты и маршруты, которые в дальнейшем могут быть интегрированы в готовые туристические продукты и пакетные туры, способствуя развитию организованного и устойчивого горного туризма".

С начала 2025 года за счет частных средств в Алматы были открыты 46 объектов туризма, из них:

18 гостиниц,

1 глэмпинг,

1 капсульный отель,

21 хостел, 2 отеля,

3 базы отдыха на общее количество 871 номеров.

"В 2025 году акиматом города Алматы реализованы комплексы мер по повышению доступности и удобства пользования горными маршрутами. Завершены работы по созданию 10 горных туристических маршрутов общей протяженностью около 100 км с обустройством троп и установкой объектов ориентирования. Параллельно завершено обустройство трех кемпинг-зон в труднодоступных горных районах с использованием автономных солнечных панелей, а также установлены автоматические счетчики восхождений на наиболее популярных вершинах для мониторинга туристической нагрузки. Развиваются и поддерживаются знаковые туристические точки". Управление туризма г. Алматы

Дополнительно реализован проект по выпуску полиграфической продукции горной тематики: атласов, карт и брошюр с маршрутами и рекомендациями по безопасности. Материалы издаются на казахском, русском и английском языках, а также в инклюзивных форматах (крупный шрифт и шрифт Брайля), что обеспечивает широкий и равный доступ к информации для различных категорий туристов.

В итоге Алматы постепенно формирует свой уникальный образ. Мегаполис, где за деловыми встречами, пробками и кофе навынос всегда есть возможность подняться выше, буквально за час оказаться в другом ритме, с чистым воздухом и горизонтом без высоток. И судя по темпам, горный кластер становится одной из ключевых точек роста города.

Алматы действительно идет в гору. И делает это уверенно.