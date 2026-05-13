Почему малый бизнес не уйдет в Кыргызстан, объяснил Жумангарин

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса назвал причины, по которым казахстанские субъекты МСБ не должны уйти в Кыргызстан из-за нового налогового режима, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что такие мнения высказывались в соцсетях. По его данным, из 207 тысяч закрытых субъектов МСБ 99,5 тысячи никакую деятельность не осуществляли, 13 тысяч – это те, кто имел вторые компании, 39 тысяч преобразовались в самозанятые, а 89 тысяч – это предприятия МСБ, индивидуальные предприниматели.

"Сейчас компаниям нет смысла дробиться, поскольку мы поставили надежный барьер между двумя режимами. Было много высказываний, что бизнес убежит в Кыргызстан. Но там стоит точно такой же барьер, статья 236 Налогового кодекса Кыргызстана", – сказал Жумангарин.

Ранее Жумангарин прокомментировал возможность повышения уровня безработицы из-за массового закрытия МСБ.