Экономика и бизнес

"Ушли бы за 6%": Серик Жумангарин высказался о росте экономики без нефти

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал ситуацию с массовым закрытием субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ), передает корреспондент Zakon.kz.

За 18 месяцев закрылись 207 тысяч субъектов МСБ, и Жумангарина попросили прокомментировать риски повышения уровня безработицы.

"У правительства есть планы на все случаи. Пока нет оснований для реализации тех сценариев, о которых вы говорите. Мы опубликовали цифры по итогам 4 месяцев, 3,6% – рост экономики. Это при том, что мы не добыли 5 млн тонн нефти. Если бы эти деньги дополнительно влились в экономику, мы бы ушли за 6%. Казахстанская экономика сейчас демонстрирует, что она может расти и без сырьевого придатка. Сейчас драйверами экономики являются обработка – почти 10% роста, строительство растет, торговля", – сказал Жумангарин.

Журналисты также уточнили, что будут делать в правительстве, если не восстановится естественная деловая активность МСБ.

"Я считаю, что активность МСБ сейчас достаточно хорошая. Я не вижу никаких причин, чтобы волноваться по этому поводу. 99,5 тысячи никакую деятельность не осуществляли, 13 тысяч – это те, которые имели вторые компании, 39 тысяч преобразовались в самозанятые. То есть 150 тысяч компаний из этих 207 тысяч ничего не потеряли", – разъяснил министр.

О хороших новостях для бизнеса читайте в этом материале.

