#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
463.91
544.63
6.26
Экономика и бизнес

Когда внедрят единый платеж из Фонда оплаты труда

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 12:30 Фото: Zakon.kz
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал, когда может стартовать пилотный проект по Фонду оплаты труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что пилот по единому платежу из Фонда оплаты труда планируется не по регионам, а по списку компаний.

"Хотим взять малые, средние и крупные компании и провести пилот. Мы хотим посмотреть, как это будет. Это все тесно связано с информационными системами. Я этого не скрываю: у нас периодически есть проблемы, информационные системы слетают, зависают", – пояснил он.

Журналисты поинтересовались, как будет осуществляться отбор компаний для участия в проекте.

"Я не знаю. Рандомно. Может, кто-то сам изъявит желание. Это мы дадим на откуп Национальной палате предпринимателей. Думаю, для начала может быть 500 компаний. Хотим начать в этом году. Летом хотим", – резюмировал глава МНЭ.

8 мая 2026 года Серик Жумангарин отметил, что нагрузка на Фонд оплаты труда бывает финансовая и административная. И на сегодня власти снижают только административную нагрузку, сделав единый платеж.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату
14:19, 08 мая 2026
В Казахстане не будут снижать финансовую нагрузку на Фонд оплаты труда
Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги
12:18, Сегодня
Жумангарин высказался о "младенческой смертности" среди МСБ
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
11:38, Сегодня
Как будут повышать доходы казахстанцев, рассказал глава МНЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский киберспортсмен сотворил историческое событие
12:18, Сегодня
Казахстанский киберспортсмен сотворил историческое событие
Костов может возглавить &quot;Кайсар&quot;
11:46, Сегодня
Уволенный из "Актобе" наставник может вновь возглавить клуб КПЛ
Чемпион Almaty Open оказался круче Карлоса Алькараса в текущем году
11:21, Сегодня
Чемпион Almaty Open оказался круче Карлоса Алькараса в текущем году
Стал известен новый главный тренер &quot;Иртыша&quot;
10:47, Сегодня
Стал известен новый главный тренер "Иртыша"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: