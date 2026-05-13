Когда внедрят единый платеж из Фонда оплаты труда

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин 13 мая 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказал, когда может стартовать пилотный проект по Фонду оплаты труда, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что пилот по единому платежу из Фонда оплаты труда планируется не по регионам, а по списку компаний.

"Хотим взять малые, средние и крупные компании и провести пилот. Мы хотим посмотреть, как это будет. Это все тесно связано с информационными системами. Я этого не скрываю: у нас периодически есть проблемы, информационные системы слетают, зависают", – пояснил он.

Журналисты поинтересовались, как будет осуществляться отбор компаний для участия в проекте.

"Я не знаю. Рандомно. Может, кто-то сам изъявит желание. Это мы дадим на откуп Национальной палате предпринимателей. Думаю, для начала может быть 500 компаний. Хотим начать в этом году. Летом хотим", – резюмировал глава МНЭ.

8 мая 2026 года Серик Жумангарин отметил, что нагрузка на Фонд оплаты труда бывает финансовая и административная. И на сегодня власти снижают только административную нагрузку, сделав единый платеж.