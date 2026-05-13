Право

Новые обязательства появятся у бизнеса в сфере обращения с радиоактивными отходами

отходы, радиация, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 12:53
Депутаты Мажилиса 13 мая 2026 года в первом чтении одобрили законопроект "Об обращении с радиоактивными отходами" и сопутствующие документы, передает корреспондент Zakon.kz.

Как говорится в заключении, законопроект разработан в целях установления совершенствования и усиления механизмов регулирования отношений в области обращения с радиоактивными отходами.

"Законопроект определяет правовую основу, цель, задачи и принципы государственного регулирования отношений в области обращения с радиоактивными отходами и направлен на защиту жизни и здоровья людей, а также на охрану окружающей среды от потенциально вредного воздействия радиоактивных отходов. Также законопроектом закрепляется компетенция правительства, уполномоченного органа и местных исполнительных органов в области обращения с радиоактивными отходами", – говорится в документе.

В соответствии с законопроектом решения о строительстве пунктов захоронения радиоактивных отходов, об их досрочном закрытии или закрытии принимает правительство РК.

В компетенцию уполномоченного органа входит:

  • осуществление
  • ведение государственного учета и контроля радиоактивных отходов;
  • лицензирование деятельности, связанной с обращением с радиоактивными отходами;
  • разработка и утверждение критериев классификации радиоактивных отходов и критериев приемлемости радиоактивных отходов для их захоронения.

Местные исполнительные органы осуществляют мониторинг за пунктами захоронения радиоактивных отходов после их закрытия.

Законопроектом устанавливается классификация радиоактивных отходов. Основой классификации радиоактивных отходов являются их происхождение, агрегатное состояние, уровень активности, период полураспада радионуклидов. Также регламентируются условия и порядок осуществления деятельности в области обращения с радиоактивными отходами.

"Физические и юридические лица при обращении с радиоактивными отходами обязаны иметь лицензию на соответствующий вид деятельности в сфере использования атомной энергии, соблюдать требования к проектированию, строительству, реконструкции, эксплуатации и выводу из эксплуатации сооружений и оборудования, предназначенных для обращения с радиоактивными отходами, обеспечивать учет и контроль радиоактивных отходов, радиационную безопасность на объектах в области обращения с радиоактивными отходами, незамедлительно информировать уполномоченные органы, местные исполнительные органы в случае возникновения природных стихийных и техногенных бедствий на объектах обращения с радиоактивными отходами, принимать необходимые меры с целью ликвидации радиационных аварий", – отмечается в заключении к законопроекту.

Обеспечивать эксплуатацию и закрытие пунктов захоронения радиоактивных отходов будет Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами, определяемый уполномоченным органом. Также Национальный оператор будет проводить анализ и прогнозирование объемов захоронения радиоактивных отходов, научные исследования и разработку технологий по обращению с радиоактивными отходами, техническое и информационное обеспечение учета и контроля радиоактивных отходов, принимать радиоактивные отходы на хранение и (или) захоронение от других физических и юридических лиц на возмездной основе.

Запрещается осуществление деятельности, связанной с обращением радиоактивных отходов, без принятия собственниками радиоактивных отходов мер по обеспечению физической защиты радиоактивных отходов. Порядок организации физической защиты при обращении радиоактивных отходов регламентируется нормативными правовыми актами в области использования атомной энергии.

Ранее мы писали, что в Казахстане создадут Национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

Азамат Сыздыкбаев
