Экономика и бизнес

Права казахстанских и китайских инвесторов будут уравнены: новое соглашение с КНР ратифицировал Сенат

Флаги Китая и Казахстана, Китай и Казахстан, КНР, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2026 09:37 Фото: senate.parlam.kz
Депутаты Сената 14 мая 2026 года ратифицировали соглашение между правительствами Казахстана и Китая о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Сергей Ершов, ратификация соглашения позволит официально обновить Договор 1992 года и привести международно-правовую базу в соответствие с современными глобальными стандартами.

"Законодательное подтверждение норм соглашения создает прочную правовую основу для защиты капиталовложений. Документ закрепляет паритетное применение "национального режима" и "режима наибольшего благоприятствования", что де-юре исключает любую дискриминацию и уравнивает права казахстанских и китайских инвесторов на территориях обеих стран. Особого внимания заслуживает правовое закрепление гарантий неприкосновенности собственности как инвесторов, так и государства: Соглашение строго регламентирует условия законного изъятия активов исключительно в общественных интересах и только при условии выплаты соразмерного возмещения", – сказал Ершов.

Также юридически фиксируется защищенный статус активов национальных банков и определяется четкий порядок разрешения споров в международных арбитражных институтах.

Ожидается, что создание четких и понятных правовых рамок станет мощным стимулом для притока качественных инвестиций в высокотехнологичные отрасли, будет способствовать созданию новых рабочих мест и значительному укреплению экспортного потенциала страны.

"Это позволит нам в полной мере задействовать все преимущества всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой для достижения устойчивого и инклюзивного экономического роста", – добавил депутат.

В Мажилисе документ ратифицировали 6 мая 2026 года.

Азамат Сыздыкбаев
