Новая обязанность появится у казахстанских работодателей

Фото: pixabay
Депутаты Сената 14 мая 2026 года одобрили поправки по вопросам совершенствования трудового законодательства, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил сенатор Руслан Рустемов, изменения ориентированы на дальнейшее развитие законодательства в области трудовых отношений.

"Основной целью закона является дальнейшее совершенствование трудового законодательства в части усиления гарантий защиты прав работников, развития социального партнерства, повышения стандартов безопасности труда и уточнения основных процедур трудовых отношений. Законом вносятся изменения и дополнения в действующий Трудовой кодекс, Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", а также в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан". В частности, Трудовой кодекс дополняется новыми принципами, направленными на защиту чести и достоинства в сфере труда, а также уточняется порядок определения последнего рабочего дня в случаях, когда он совпадает с периодом временной нетрудоспособности или социального отпуска", – сказал депутат.

Кроме того, устанавливается порядок прохождения работниками скрининговых обследований и регулируется вопрос оплаты среднего заработка за время, затраченное на прохождение предсменного медицинского освидетельствования. Также вводится обязанность работодателя письменно уведомлять работника об изменении условий труда.

Более четко определяется порядок прекращения трудовых отношений с материально ответственными работниками, а также порядок приема-передачи имущества и документов.

Помимо этого, на работодателей возлагается обязанность обеспечивать соответствие всех объектов и средств труда, используемых в производственном процессе, требованиям безопасности. Для государственных инспекторов труда вводятся требования по регулярному повышению квалификации в сфере безопасности и охраны труда.

"Также расширяются полномочия местных исполнительных органов в части организации социального партнерства, координации деятельности региональных трехсторонних комиссий и регулирования трудовых отношений. Кроме того, детально регламентируются права технических инспекторов по охране труда и порядок оплаты их деятельности. Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения" дополняется нормами, предоставляющими медицинским организациям по месту прикрепления работника полномочия информировать его о необходимости прохождения скрининговых обследований, а также направлять работодателю сведения о работниках, подлежащих скринингу, посредством цифровых технологий. Кроме того, в Закон РК "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" вносятся дополнения, закрепляющие обязанность местных органов власти обеспечивать реализацию государственной политики в сфере труда, безопасности и охраны труда", – добавил Рустемов.

Кроме того, закон предусматривает внесение изменений и дополнений, направленных на дальнейшее совершенствование трудового законодательства, повышение безопасности труда, усиление ответственности работодателей, внедрение цифровизации и оптимизацию механизмов разрешения трудовых споров.

В апреле 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на совершенствование трудового законодательства.

Азамат Сыздыкбаев
