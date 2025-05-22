Сенат ратифицировал межправительственное соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций

Депутаты Сената 22 мая 2025 года на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение подписано 19 апреля 2024 года в ходе официального визита президента Кыргызстана в Астану.

Закон определяет порядок и условия создания благоприятного режима по укреплению экономического сотрудничества между странами. В частности, для осуществления инвестиций одной стороны на территории другой стороны, а также урегулирования вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью на территориях обоих государств.

Согласно нормам соглашения, инвестиции, осуществленные инвесторами любой из сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой стороны. Каждая договаривающаяся сторона оставляет за собой право в соответствии с национальным законодательством определять чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены из действия обязательства. Также ни одна из сторон не должна национализировать или принимать какие-либо другие меры, прямо или косвенно лишающие инвесторов государства другой стороны их инвестиций.

Стратегическое партнерство с Кыргызстаном открывает перспективы для дальнейшего развития региональной интеграции в Центральной Азии, что способствует росту и укреплению взаимосвязей между народами двух стран.

Ранее документ одобрили депутаты Мажилиса.