#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
510.59
578.91
6.37
Право

Сенат ратифицировал межправительственное соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 10:22 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената 22 мая 2025 года на пленарном заседании ратифицировали межправительственное соглашение с Кыргызстаном о поощрении и взаимной защите инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Соглашение подписано 19 апреля 2024 года в ходе официального визита президента Кыргызстана в Астану.

Закон определяет порядок и условия создания благоприятного режима по укреплению экономического сотрудничества между странами. В частности, для осуществления инвестиций одной стороны на территории другой стороны, а также урегулирования вопросов, связанных с инвестиционной деятельностью на территориях обоих государств.

Согласно нормам соглашения, инвестиции, осуществленные инвесторами любой из сторон, пользуются справедливым и равноправным режимом, а также полной защитой и безопасностью на территории государства другой стороны. Каждая договаривающаяся сторона оставляет за собой право в соответствии с национальным законодательством определять чувствительные сектора экономики и (или) другие связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены из действия обязательства. Также ни одна из сторон не должна национализировать или принимать какие-либо другие меры, прямо или косвенно лишающие инвесторов государства другой стороны их инвестиций.

Стратегическое партнерство с Кыргызстаном открывает перспективы для дальнейшего развития региональной интеграции в Центральной Азии, что способствует росту и укреплению взаимосвязей между народами двух стран.

Ранее документ одобрили депутаты Мажилиса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Отработка в Казахстане по "Болашаку": разъяснение Конституционного суда
Право
10:33, Сегодня
Отработка в Казахстане по "Болашаку": разъяснение Конституционного суда
Часть бюджетных кредитов погасят за счет трансфертов из Нацфонда
Право
09:27, Сегодня
Часть бюджетных кредитов погасят за счет трансфертов из Нацфонда
В Казахстане введут запрет на ввоз брусчатки и гранита
Право
15:04, 21 мая 2025
В Казахстане введут запрет на ввоз брусчатки и гранита
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: