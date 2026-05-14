Токаеву и Эрдогану представили ряд совместных инвестиционных проектов двух стран
В частности, Токаева и Эрдогана проинформировали, что:
- в области Абай компания Miryıldız намерена построить горно-обогатительный комбинат;
- в Алматы İskefe Holding планирует запустить производство желатина;
- в Туркестанской области Orzax Group создает современное производство биологически активных добавок;
- в Актобе компания S Sistem Lojistik совместно с АО "Казпочта" формирует логистический центр на территории международного аэропорта;
- в Астане Tiryaki Holding строит завод по глубокой переработке пшеницы и гороха.
Реализация данных проектов позволит привлечь свыше 920 млн долларов инвестиций и создать более 3100 рабочих мест в Казахстане.
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин доложил главам государств, что на сегодняшний день с участием турецких компаний в нашей стране осуществлено порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму около 4 млрд долларов в различных секторах экономики.
В настоящее время продолжается работа в рамках еще 50 совместных проектов общей стоимостью порядка 4 млрд долларов. Это отражает высокий уровень инвестиционного взаимодействия между Казахстаном и Турцией.
Ранее Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в церемонии открытия школы им. Ходжи Ахмеда Яссауи в Турции. Инициатором строительства школы в городе Нурдагы провинции Газиантеп, пострадавшем в результате мощного землетрясения 6 февраля 2023 года, является президент Казахстана.