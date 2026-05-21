Проекты не соответствовали критериям: на что тратили миллиарды тенге из Нацфонда

Член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Юлия Энгель 21 мая 2026 года в Мажилисе рассказала о нарушениях при изъятии государственными органами средств из Национального фонда, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, изъятия из Нацфонда в виде трансфертов в 2025 году все еще существенны – 5,3 трлн тенге.

"Большая часть – целевые трансферты. И здесь целевой ориентир – финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения. Однако данный ориентир неоднократно нарушался", – сказала Энгель.

Она уточнила, что в 2025 году 107 проектов на 41,4 млрд тенге профинансированы при несоответствии их критериям стратегической и национальной масштабности.

"Это и благоустройство улиц, парков, строительство сельских клубов, досуговых центров, уличного освещения сельских населенных пунктов... В процессе исполнения по причине некачественного планирования 14% проектов было снято с реализации, отдельные заменены на проекты, по которым отсутствовала проектная документация. Чем обосновывали стоимость при включении проектов, не совсем понятно", – отметила член ВАП.

Энгель подчеркнула, что попытки оценить эффекты от изъятых средств из Нацфонда не увенчались успехом.

"В действующих информационных системах министерства финансов данные по KPI, а также возможность проследить средства Нацфонда до конечного получателя отсутствуют. Отчетность центра и регионов фрагментарна, несопоставима. Остается не решенным вопрос возврата неиспользованных средств Нацфонда. За три года, по оценкам ВАП, совокупно к возврату подлежали не менее 82 млрд тенге", – добавила она.

