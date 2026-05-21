Общество

В Минфине рассказали, сколько нарушений выявили в госзакупках

Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 21 мая 2026 года в Мажилисе сообщил, что в 2025 году в ходе камерального контроля в Казахстане выявили нарушения по более 5 тыс. процедурам государственных закупок на сумму 68 млрд тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, за отчетный период проведено 226 аудиторских мероприятий.

"Установлены финансовые нарушения на сумму 37 млрд тенге. Отмечается рост эффективности устранения финансовых нарушений: соотношение устраненных к выявленным увеличилось с 63% в 2023 году до 73% в 2025 году. Камеральным контролем охвачены 147 тыс. процедур государственных закупок на общую сумму 1,2 трлн тенге бюджетных средств. По итогам проверок установлены нарушения по 5 163 процедурам на 68 млрд тенге, все нарушения устранены в соответствии с законодательством" – заявил Даурен Темирбеков.

Ранее Темирбеков представил отчет правительства об исполнении республиканского бюджета за 2025 год и назвал причины неисполнения плана по доходам.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
