Общество

Качество налогового контроля ухудшилось в Казахстане

Фото: pexels
Член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Юлия Энгель 21 мая 2026 года в Мажилисе заявила об ухудшении налогового контроля, передает корреспондент Zakon.kz.

По оценкам ВАП, в 2025 году приостановлен возврат НДС почти на 900 млрд тенге.

"Ухудшилось качество налогового контроля и его результативность. В 2025 году сумма судебных обжалований налоговых начислений выросла более чем в 2 раза. При этом за последние 4 года более половины обжалованных сумм судами присуждаются в пользу налогоплательщиков", – сказала Энгель.

По ее словам, структура расходов свидетельствует о постепенном смещении в сторону обслуживания накопленных обязательств и текущего потребления.

"Как результат, бюджет развития ограничен. Сегодня это 6,4% против 8,1% за 2024 год", – добавила Энгель.

Ранее мы писали, что в Казахстане могут отменить налоговые льготы для авиакомпаний.

Азамат Сыздыкбаев
