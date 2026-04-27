Общество

Миллиарды тратят впустую: аудит ВАП выявил системные проблемы в высшем образовании

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2026 12:26 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Член Высшей аудиторской палаты (ВАП) Тлеген Каскин 27 апреля 2026 года на правчасе в Мажилисе озвучил результаты госаудита, заявив о системных проблемах в высшем образовании и низкой эффективности расходования бюджетных средств, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что система высшего образования играет ключевую роль в развитии экономики и общества и за последние пять лет расходы на нее выросли с 246 до 472 млрд тенге.

"Контингент студентов достиг 625 тыс. человек, объем государственного образовательного заказа – более 77 тыс. грантов. Проведенный государственный аудит показал: при двукратном росте финансирования система высшего образования не обеспечивает сопоставимого роста качества, прозрачности и результативности. Это обусловлено рядом системных проблем. Отрасль развивается без устойчивой и последовательной стратегической логики. За длительный период было принято семь стратегических документов, значительная часть которых прекращала действие досрочно. Вместо повышения требований происходило их смягчение", – заявил Тлеген Каскин.

Спикер также отметил, что фактически число вузов в топ-700 сократилось с 9 до 6, а показатель трудоустройства выпускников также был снижен – с 73-75% до 40-41%.

"Государственный контроль и цифровое управление в отрасли выстроены слабо. В аудируемом периоде плановый контроль вузов фактически не проводился. Срез знаний в 2024 году охватил только три ведомственные академии и не оценивал профессиональные компетенции. Ключевые информационные системы не интегрированы, данные по контингенту, грантам, кредитам и статусам обучающихся во многом вводятся вручную. Это привело к фактам обхода требований ЕНТ через переводы из зарубежных вузов", – рассказал он.

По словам спикера, система обеспечения качества остается формальной и слабо ориентированной на реальные компетенции, а также – государственный заказ недостаточно связан с реальным спросом экономики.

"В 2022 году остались невостребованными более 9 тыс. грантов по приоритетным направлениям, в том числе более 6 тыс. – по инженерным специальностям и около 3 тыс. – по ИКТ. Ежегодно вузы выпускают около 20 тыс. IT-специалистов, но по профессии работают только 30%. Это вопрос не только количества грантов, но и качества прогнозирования, программ и связи с работодателями. В администрировании госзаказа сохраняются нормативные и учетные проблемы. В 2023-2024 годах через оператора проходило лишь около 40% средств, остальная часть распределялась вне единого контура учета", – озвучил Тлеген Каскин.

При этом, с его слов, 67 вузам были выделены 246 грантов при уровне трудоустройства ниже установленного порога 63%. Но, помимо этого, рассказал Каскин, отсутствует централизованный учет академических кредитов и финансирования по каждому обучающемуся и выявлены 33 случая повторного присуждения грантов ранее отчисленным лицам на сумму около 85 млн тенге.

"Чувствительная зона риска связана с отчислениями и обязательной отработкой. За 2022-2024 годы были отчислены порядка 24 тыс. студентов, на обучение которых уже израсходовано 19,6 млрд тенге. По 10 тыс. из них в системе отсутствуют сведения о суммах использованных грантов. При этом полноценного механизма возврата средств по отчисленным студентам нет. Дополнительно действует схема ухода от отработки через поступление в магистратуру с последующим отчислением. Только по этой категории прогнозный ущерб оценивается в 10,8 млрд тенге", – заявил член ВАП.

По его словам, инфраструктура и внутреннее управление вузов требуют системного усиления, а восьмое – программа "Болашак" администрируется с существенными рисками.

"340 претендентам на 7,7 млрд тенге присуждена стипендия в индивидуальном порядке по решению министерства при несоответствии общим критериям отбора. 151 стипендия присуждена сверх утвержденного лимита. Особенно показателен блок по искусственному интеллекту: из 54 запланированных стипендий фактически присуждено только пять, остальные 49 перераспределены на другие направления. Опрос преподавателей, студентов и выпускников подтверждает эти выводы. 46% преподавателей считают оплату труда неконкурентоспособной. 41% студентов называют программы устаревшими и малопрактичными, 45% – считают инфраструктуру вузов не соответствующей современным требованиям", – дополнил Тлеген Каскин.

С его слов, общий вывод аудита: система высшего образования сегодня в большей степени финансирует процесс, чем конечный результат.

"Ключевая задача – не просто увеличивать гранты и расходы, а выстроить реальный контроль качества, единый цифровой учет, привязку госзаказа к рынку труда и действенные механизмы возвратности бюджетных средств там, где результат не достигнут. Для устранения указанных системных проблем даны соответствующие поручения и рекомендации", – резюмировал он.

Ранее мажилисмен Асхат Аймагамбетов заявил о перекосах в распределении образовательных грантов, указав на растущий разрыв между подготовкой кадров и реальными потребностями рынка труда.

Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
