Институт меценатства в Казахстане набирает обороты

KIMEP Alumni Endowment Fund – некоммерческий фонд, средства которого идут исключительно на поддержку студентов, получающим фундаментальное образование, благодаря вложенным в них инвестициям. И которые потом создают бизнесы и реализуют проекты, идущие на пользу обществу.

В итоге получится мультипликативный эффект, от которого выигрывают все. В том числе те, кто когда-то начинал свой путь в альма-матер – KIMEP University, а сегодня помогают тем, кто без этой помощи не смог бы там обучаться

К сожалению, в Казахстане институт частного меценатства сегодня практически отсутствует, несмотря на множество благотворительных программ, различных грантов от корпораций, участия в отдельных проектах бизнес-сообществ. И так меценатство все меньше подсвечивает свою непосредственную и правильную функцию – возможность оказать серьезную поддержку, дать стимул к развитию, привлечь к проблеме. Фонд KAEF, чьи средства используются исключительно на поддержку образования, одно из немногих сообществ, главный ориентир которого – люди. Те, кто создал этот фонд. Те, кто считает своим долгом поддерживать через него студентов с задатками лидеров, целеустремленных, амбициозных, понимающих будущее. Причем выбор делает сам меценат, никто не может повлиять на его решение – в кого из студентов он решает вложить деньги. А со временем эти студенты помогают фонду – например, Ильяс Аманжолов, студент второго курса и грантополучатель KAEF 2024 года, готов пожертвовать головной убор, подписанный самим Шавкатом Рахмоновым лично ему – на ежегодный благотворительный аукцион фонда KAEF Charity Gala Dinner уже в 2026 году, средства из которого идут на гранты новым студентам. Таким образом, меценатом может и зачастую становится и сам студент, который, получив вот такую поддержку, возвращается, достигнув "степеней известных", потому что не может поступить иначе. Потому что считает это правильным: когда-то помогли ему, теперь – его очередь.

Фото: KIMEP University

Так Фонд KAEF, история которого началась в 2022 году, становится частью формирования культуры меценатства в сегодняшнем Казахстане. Что длится вот уже четвертый год, с тех пор, когда Президент KIMEP University – доктор Чан Йан Бэнг, во время неформальной встречи администрации, преподавателей и выпускников вуза рассказывал о своей осуществившейся мечте – создать в Казахстане университет, который помогал бы как можно большему количеству студентов получить образование мирового уровня. Университет, который уже столь долгое время дает доступ к качественному образованию на английском языке, не выезжая за границу.

Сегодня его мечта – реальность, и Фонд KAEF, основанный выпускниками KIMEP University, обеспечивает обучение 23 студентов бакалавриата, а первые выпускники грантовой программы появятся уже в следующем году.

"Так мы даем возможность получить образование тем, кто иначе не смог бы его получить, и по-настоящему изменить их траектории жизни!" – говорит сооснователь Фонда KAEF, Managing Partner at McKinsey & Company in Central Asia Дулатбек Икбаев.