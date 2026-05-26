Институт меценатства в Казахстане набирает обороты
В итоге получится мультипликативный эффект, от которого выигрывают все. В том числе те, кто когда-то начинал свой путь в альма-матер – KIMEP University, а сегодня помогают тем, кто без этой помощи не смог бы там обучаться
К сожалению, в Казахстане институт частного меценатства сегодня практически отсутствует, несмотря на множество благотворительных программ, различных грантов от корпораций, участия в отдельных проектах бизнес-сообществ. И так меценатство все меньше подсвечивает свою непосредственную и правильную функцию – возможность оказать серьезную поддержку, дать стимул к развитию, привлечь к проблеме. Фонд KAEF, чьи средства используются исключительно на поддержку образования, одно из немногих сообществ, главный ориентир которого – люди. Те, кто создал этот фонд. Те, кто считает своим долгом поддерживать через него студентов с задатками лидеров, целеустремленных, амбициозных, понимающих будущее. Причем выбор делает сам меценат, никто не может повлиять на его решение – в кого из студентов он решает вложить деньги. А со временем эти студенты помогают фонду – например, Ильяс Аманжолов, студент второго курса и грантополучатель KAEF 2024 года, готов пожертвовать головной убор, подписанный самим Шавкатом Рахмоновым лично ему – на ежегодный благотворительный аукцион фонда KAEF Charity Gala Dinner уже в 2026 году, средства из которого идут на гранты новым студентам. Таким образом, меценатом может и зачастую становится и сам студент, который, получив вот такую поддержку, возвращается, достигнув "степеней известных", потому что не может поступить иначе. Потому что считает это правильным: когда-то помогли ему, теперь – его очередь.
Так Фонд KAEF, история которого началась в 2022 году, становится частью формирования культуры меценатства в сегодняшнем Казахстане. Что длится вот уже четвертый год, с тех пор, когда Президент KIMEP University – доктор Чан Йан Бэнг, во время неформальной встречи администрации, преподавателей и выпускников вуза рассказывал о своей осуществившейся мечте – создать в Казахстане университет, который помогал бы как можно большему количеству студентов получить образование мирового уровня. Университет, который уже столь долгое время дает доступ к качественному образованию на английском языке, не выезжая за границу.
Сегодня его мечта – реальность, и Фонд KAEF, основанный выпускниками KIMEP University, обеспечивает обучение 23 студентов бакалавриата, а первые выпускники грантовой программы появятся уже в следующем году.
"Так мы даем возможность получить образование тем, кто иначе не смог бы его получить, и по-настоящему изменить их траектории жизни!" – говорит сооснователь Фонда KAEF, Managing Partner at McKinsey & Company in Central Asia Дулатбек Икбаев.
"Поддержка 18-летних ребят имеет огромное значение. Вспоминаю себя в этом возрасте – мне бы точно не помешал более опытный человек, который поддержал бы меня и словом, и делом. Когда я встречаюсь с нашими студентами, я чувствую огромный прилив энергии и энтузиазма. Считаю, что Фонд KAEF уже изменил жизнь, как, минимум, 23 граждан нашей страны. А если прибавить их родных близких и друзей, то цифра получится значительно больше. Такие инициативы важны, так как они дают шанс умным ребятам, у которых нет финансовой возможности, учиться в лучшем университете страны. Люди думают о том, чтобы достичь каких-то высот. Предела успеху не бывает, несмотря на какие-то трудности, с которыми мы можем столкнуться. И вот тогда появляется потребность в give back. KIMEP University для меня – это место, где я получил отличное образование, и друзей на всю жизнь. Поддержка умных, ярких и креативных молодых людей – это огромная привилегия. А наблюдать за успехом этих людей – отдельное удовольствие", – подчеркнул выпускник KIMEP University, сооснователь фонда и меценат Арман Губайдуллин.
К слову, такие люди, как он – выпускники KIMEP University и меценаты, являются членами KAEF Business Club, где проводятся ежемесячные встречи, происходит обсуждение бизнес-возможностей, networking. Участвуют они и в благотворительных аукционах, все средства от которых направляются на студенческие гранты. Фонд KAEF объединяет людей с по-настоящему схожими ценностями, готовых вкладываться в студентов. Вкладываться в будущее.
"Я давно думал о том, что было бы классно объединить выпускников KIMEP University вокруг вот такой идеи благотворительности, чтобы как можно больше ребят смогли получить доступ к качественному образованию. Выпускникам не стоит поддаваться распространенному мнению о том, что гранты предоставляются только отдельным категориям студентов. Потому что мы в Фонде KAEF так не считаем, и стараемся помогать как можно большему числу людей. Потому что благотворительность – это не на показ, это – то, что от души. И поддержка студентов – важная миссия каждого предпринимателя или топ-менеджера, это – наше будущее. Я верю в ценности, миссию и идеи Фонда KAEF, созданного для оказания поддержки и помощи. Который уже оказывает такое влияние, что, например, те ребята, которые учились в сельской школе, сейчас получили доступ к качественно новому уровню знаний. У них не только окружение поменялось, а поменялось мировоззрение. Так что вот такие инициативы очень важны!" – уверен меценат фонда, CEO Azag Group Адлет Толемисов.
Так же считает и выпускник KIMEP University Зангар Бозтаев:
"Талантливая молодежь должна получать доступ к качественному образованию. Я поддерживаю все, что связано с развитием человеческого капитала, и решающим фактором в этом стало присутствие на встречах Фонда KAEF на начальных этапах, где я все увидел своими глазами. Но думаю, потенциал стипендиатов Фонда KAEF еще полностью раскроется в будущем. Тем более, что выпускники KIMEP University участвуют во многих международных проектах. Для меня же поддержка студентов – это мой долг, как выпускника университета, который дал мне очень многое. KIMEP University для меня – это любовь".