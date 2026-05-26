#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
472.48
550.06
6.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+24°
$
472.48
550.06
6.59
Экономика и бизнес

Институт меценатства в Казахстане набирает обороты

Институт меценатства, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 17:33 Фото: KIMEP University
KIMEP Alumni Endowment Fund – некоммерческий фонд, средства которого идут исключительно на поддержку студентов, получающим фундаментальное образование, благодаря вложенным в них инвестициям. И которые потом создают бизнесы и реализуют проекты, идущие на пользу обществу.

В итоге получится мультипликативный эффект, от которого выигрывают все. В том числе те, кто когда-то начинал свой путь в альма-матер – KIMEP University, а сегодня помогают тем, кто без этой помощи не смог бы там обучаться

К сожалению, в Казахстане институт частного меценатства сегодня практически отсутствует, несмотря на множество благотворительных программ, различных грантов от корпораций, участия в отдельных проектах бизнес-сообществ. И так меценатство все меньше подсвечивает свою непосредственную и правильную функцию – возможность оказать серьезную поддержку, дать стимул к развитию, привлечь к проблеме. Фонд KAEF, чьи средства используются исключительно на поддержку образования, одно из немногих сообществ, главный ориентир которого – люди. Те, кто создал этот фонд. Те, кто считает своим долгом поддерживать через него студентов с задатками лидеров, целеустремленных, амбициозных, понимающих будущее. Причем выбор делает сам меценат, никто не может повлиять на его решение – в кого из студентов он решает вложить деньги. А со временем эти студенты помогают фонду – например, Ильяс Аманжолов, студент второго курса и грантополучатель KAEF 2024 года, готов пожертвовать головной убор, подписанный самим Шавкатом Рахмоновым лично ему – на ежегодный благотворительный аукцион фонда KAEF Charity Gala Dinner уже в 2026 году, средства из которого идут на гранты новым студентам. Таким образом, меценатом может и зачастую становится и сам студент, который, получив вот такую поддержку, возвращается, достигнув "степеней известных", потому что не может поступить иначе. Потому что считает это правильным: когда-то помогли ему, теперь – его очередь.

Институт меценатства, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 17:33

Фото: KIMEP University

Так Фонд KAEF, история которого началась в 2022 году, становится частью формирования культуры меценатства в сегодняшнем Казахстане. Что длится вот уже четвертый год, с тех пор, когда Президент KIMEP University – доктор Чан Йан Бэнг, во время неформальной встречи администрации, преподавателей и выпускников вуза рассказывал о своей осуществившейся мечте – создать в Казахстане университет, который помогал бы как можно большему количеству студентов получить образование мирового уровня. Университет, который уже столь долгое время дает доступ к качественному образованию на английском языке, не выезжая за границу.

Сегодня его мечта – реальность, и Фонд KAEF, основанный выпускниками KIMEP University, обеспечивает обучение 23 студентов бакалавриата, а первые выпускники грантовой программы появятся уже в следующем году.

"Так мы даем возможность получить образование тем, кто иначе не смог бы его получить, и по-настоящему изменить их траектории жизни!" – говорит сооснователь Фонда KAEF, Managing Partner at McKinsey & Company in Central Asia Дулатбек Икбаев.
Институт меценатства, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 17:33

Фото: KIMEP University

Это тем более впечатляет, что KIMEP University расположен в Казахстане, его выпускники занимают значимые позиции, и который уже выпустил на сегодняшний день большое количество лидеров, нашедших себя в самых различных сферах.
"Поддержка 18-летних ребят имеет огромное значение. Вспоминаю себя в этом возрасте – мне бы точно не помешал более опытный человек, который поддержал бы меня и словом, и делом. Когда я встречаюсь с нашими студентами, я чувствую огромный прилив энергии и энтузиазма. Считаю, что Фонд KAEF уже изменил жизнь, как, минимум, 23 граждан нашей страны. А если прибавить их родных близких и друзей, то цифра получится значительно больше. Такие инициативы важны, так как они дают шанс умным ребятам, у которых нет финансовой возможности, учиться в лучшем университете страны. Люди думают о том, чтобы достичь каких-то высот. Предела успеху не бывает, несмотря на какие-то трудности, с которыми мы можем столкнуться. И вот тогда появляется потребность в give back. KIMEP University для меня – это место, где я получил отличное образование, и друзей на всю жизнь. Поддержка умных, ярких и креативных молодых людей – это огромная привилегия. А наблюдать за успехом этих людей – отдельное удовольствие", – подчеркнул выпускник KIMEP University, сооснователь фонда и меценат Арман Губайдуллин.

К слову, такие люди, как он – выпускники KIMEP University и меценаты, являются членами KAEF Business Club, где проводятся ежемесячные встречи, происходит обсуждение бизнес-возможностей, networking. Участвуют они и в благотворительных аукционах, все средства от которых направляются на студенческие гранты. Фонд KAEF объединяет людей с по-настоящему схожими ценностями, готовых вкладываться в студентов. Вкладываться в будущее.

"Я давно думал о том, что было бы классно объединить выпускников KIMEP University вокруг вот такой идеи благотворительности, чтобы как можно больше ребят смогли получить доступ к качественному образованию. Выпускникам не стоит поддаваться распространенному мнению о том, что гранты предоставляются только отдельным категориям студентов. Потому что мы в Фонде KAEF так не считаем, и стараемся помогать как можно большему числу людей. Потому что благотворительность – это не на показ, это – то, что от души. И поддержка студентов – важная миссия каждого предпринимателя или топ-менеджера, это – наше будущее. Я верю в ценности, миссию и идеи Фонда KAEF, созданного для оказания поддержки и помощи. Который уже оказывает такое влияние, что, например, те ребята, которые учились в сельской школе, сейчас получили доступ к качественно новому уровню знаний. У них не только окружение поменялось, а поменялось мировоззрение. Так что вот такие инициативы очень важны!" – уверен меценат фонда, CEO Azag Group Адлет Толемисов.
Институт меценатства, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 17:33

Фото: KIMEP University

Так же считает и выпускник KIMEP University Зангар Бозтаев:

"Талантливая молодежь должна получать доступ к качественному образованию. Я поддерживаю все, что связано с развитием человеческого капитала, и решающим фактором в этом стало присутствие на встречах Фонда KAEF на начальных этапах, где я все увидел своими глазами. Но думаю, потенциал стипендиатов Фонда KAEF еще полностью раскроется в будущем. Тем более, что выпускники KIMEP University участвуют во многих международных проектах. Для меня же поддержка студентов – это мой долг, как выпускника университета, который дал мне очень многое. KIMEP University для меня – это любовь".
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
Детям дарят спортивную форму
09:17, 15 апреля 2025
Социальный лифт: воспитанникам детдома в Шымкенте подарили спортивную форму в рамках проекта "Народная лига"
Институт меценатства
17:33, Сегодня
Институт меценатства в Казахстане набирает обороты
ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись
11:01, Сегодня
Новая онлайн-услуга для предпринимателей появилась в eGov
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тимофей Скатов
17:43, Сегодня
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг Moldova Open
Айбота Ертайкызы
17:42, Сегодня
Казахстанская гимнастка Айбота Ертайкызы завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии
Инал Тасоев
17:41, Сегодня
Сборная России по дзюдо повезёт топ-состав на Grand Slam в Монголии
Вольная борьба
17:17, Сегодня
Казахстанский "вольник" Сейлбеков стал триумфатором чемпионата Азии во Вьетнаме
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: