Экономика и бизнес

Autocheck.kz: как проверить авто из Казахстана и России перед покупкой

Проверить авто из Казахстана и России перед покупкой, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 12:42
Покупка автомобиля с пробегом для многих остается лотереей. Даже опытные автовладельцы могут столкнуться с проблемами уже после сделки, когда вернуть деньги или отказаться от покупки практически невозможно.

Чаще всего причина проста: на этапе выбора не была проведена полноценная проверка истории эксплуатации автомобиля по официальным базам данных.

3 основные ошибки при покупке авто с пробегом

Ошибка №1. Верить словам продавца

Фразы вроде "один владелец", "родной пробег" или "машина без вложений" звучат привычно и даже успокаивающе. Но в реальности они не имеют никакой ценности без подтверждения.

На вторичном рынке нередки случаи, когда:

  • пробег корректируется перед продажей
  • автомобиль перепродается несколько раз за короткий срок
  • продавец скрывает предыдущие проблемы машины

Без проверки истории владения покупатель рискует приобрести автомобиль с "темным прошлым".

В худшем случае это означает, что уже через несколько месяцев после покупки начнутся дорогостоящие ремонты, а реальная стоимость машины окажется значительно ниже заплаченной.

Ошибка №2. Доверять внешнему состоянию автомобиля

Современные технологии ремонта позволяют практически полностью скрыть последствия серьезных ДТП. Машина может выглядеть идеально: ровные зазоры, свежая краска, ухоженный салон.

Но внешний вид не отражает реального состояния автомобиля.

За "красивой картинкой" могут скрываться:

  • восстановленная после сильного удара геометрия кузова
  • повреждения силовых элементов
  • проблемы с безопасностью (подушки, датчики, электроника)

Осмотр на СТО показывает текущее состояние автомобиля, но не всегда раскрывает его прошлое.

Главный риск – купить машину, которая внешне выглядит исправной, но на деле небезопасна. В случае аварии последствия могут быть критическими.

Ошибка №3. Поверхностная проверка документов

Многие покупатели ограничиваются сверкой VIN-номера и техпаспорта. Но этого недостаточно.

Автомобиль может:

  • находиться в залоге у банка
  • иметь ограничения на регистрационные действия
  • числиться в аресте
  • быть участником судебных споров
  • в угоне (если машина привезена с другой страны)

Иногда проблемы выявляются уже после сделки – когда новый владелец пытается переоформить автомобиль.

В таких случаях покупатель рискует не только потерять время, но и остаться без машины и без денег.

"Проблема не в отсутствии информации – она есть. Проблема в том, что покупатели ею не пользуются. В итоге машины покупают вслепую: со скрученным пробегом, скрытыми ДТП и юридическими рисками. Это почти всегда ведет к переплате и проблемам после сделки. Когда же известна полная история автомобиля, покупатель понимает реальную стоимость и может вовремя отказаться от сомнительной покупки – именно это делает рынок более прозрачным и безопасным", – автоэксперт Тимур Мустафаев.

Цифровой подход к покупке автомобиля

Современные цифровые сервисы позволяют заранее получить полную информацию о транспортном средстве – на основе данных из государственных реестров и коммерческих источников.

Например, сервис Autocheck.kz формирует подробный отчет о техническом и юридическом состоянии автомобиля еще до сделки, помогая покупателю принять более взвешенное решение. Отчет включает в себя до 70 параметров, которые формируются в документ на сайте за одну минуту.

Для заказа достаточно ввести VIN-код на сайте (или в приложении Mycar.kz) и указать номер телефона. Еще до оплаты сервис покажет, по каким параметрам доступна информация.

Главное преимущество Autocheck.kz – не только в количестве источников, но и в качестве данных. Сервис использует информацию от сотен автосалонов, более 1 миллиона записей о техническом обслуживании в год, около 100 тысяч оценок автомобилей по программе Trade-In, а также данные о более чем 100 тысячах машин ежегодно от официальных дилерских сетей. Это позволяет получать уникальную информацию, которая недоступна большинству участников рынка.

Также системе доступны:

  • данные от страховых компаний, а также базы МВД;
  • данные с открытых классифайдов Казахстана;
  • сведения из международных и российских баз данных.

Autocheck.kz дает покупателю простые и понятные преимущества: с ними легче торговаться по цене, ниже риск купить проблемную машину, проще избежать юридических неприятностей и не нужно тратить много времени на проверку. Когда на рынке так много автомобилей с пробегом, доступ к надежной информации – это уже не бонус, а важная часть безопасной покупки.

Партнерский материал

