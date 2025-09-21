Какой пробег можно считать нормальным у подержанного автомобиля
В среднем автомобилисты наматывают от 10 до 30 тысяч километров в год. Поэтому трехлетняя машина с пробегом около 30 тысяч — ценный вариант, пишет avtokod.ru.
Однако сам по себе километраж мало о чем говорит. Важно, где и как эксплуатировали автомобиль. Один владелец мог ездить по городу от дома до офиса и намотать минимум, другой — ежедневно преодолевать сотни километров до рабочего объекта по плохим дорогам. Даже одинаковые 10 тысяч километров будут по-разному сказываться на состоянии машины: пробки и бездорожье изнашивают ее гораздо сильнее, чем спокойные поездки по трассе.
Существенное значение имеет и страна происхождения автомобиля. Подержанные машины, привезенные из Японии или Европы, обычно дольше сохраняют ресурс благодаря качественным дорогам и своевременному обслуживанию. Напротив, автомобили, купленные и эксплуатировавшиеся в странах СНГ, требуют больше внимания и расходов, даже если их пробег не выглядит большим.
Среди брендов также есть различия. Китайские модели обычно служат без серьезных проблем в пределах гарантийного срока, но при больших пробегах часто начинают "сыпаться" электроника, кузов и подвеска. Немецкие автомобили при должном уходе способны пройти сотни тысяч километров, сохраняя рабочее состояние.
Эксперты советуют при выборе подержанного автомобиля учитывать не только цифры на одометре, но и историю эксплуатации: стиль вождения, своевременность технического обслуживания и условия дорог. Сильно заниженная цена или подозрительно небольшой пробег — повод насторожиться. В одних случаях небольшая цифра на спидометре может скрывать изношенную машину, в других — сотни тысяч километров окажутся не критичными для ухоженного автомобиля.
Частые поломки машины зависят не только от качества деталей или обслуживания, но и от того, как ее эксплуатируют. Эксперты отмечают: грамотный стиль вождения способен заметно снизить нагрузку на основные узлы и сократить расходы на ремонт.