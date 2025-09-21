#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
541.19
636.44
6.49
Советы

Какой пробег можно считать нормальным у подержанного автомобиля

игрушечный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 15:35 Фото: freepik
При покупке подержанного автомобиля пробег не всегда отражает его реальное состояние — одинаковые цифры на одометре могут означать как ухоженную машину, так и изношенный транспорт, если он эксплуатировался в тяжелых условиях или без должного обслуживания, сообщает Zakon.kz.

В среднем автомобилисты наматывают от 10 до 30 тысяч километров в год. Поэтому трехлетняя машина с пробегом около 30 тысяч — ценный вариант, пишет avtokod.ru.

Однако сам по себе километраж мало о чем говорит. Важно, где и как эксплуатировали автомобиль. Один владелец мог ездить по городу от дома до офиса и намотать минимум, другой — ежедневно преодолевать сотни километров до рабочего объекта по плохим дорогам. Даже одинаковые 10 тысяч километров будут по-разному сказываться на состоянии машины: пробки и бездорожье изнашивают ее гораздо сильнее, чем спокойные поездки по трассе.

Существенное значение имеет и страна происхождения автомобиля. Подержанные машины, привезенные из Японии или Европы, обычно дольше сохраняют ресурс благодаря качественным дорогам и своевременному обслуживанию. Напротив, автомобили, купленные и эксплуатировавшиеся в странах СНГ, требуют больше внимания и расходов, даже если их пробег не выглядит большим.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2025 15:35
Как обслуживать автомобиль: 8 обязательных процедур

Среди брендов также есть различия. Китайские модели обычно служат без серьезных проблем в пределах гарантийного срока, но при больших пробегах часто начинают "сыпаться" электроника, кузов и подвеска. Немецкие автомобили при должном уходе способны пройти сотни тысяч километров, сохраняя рабочее состояние.

Эксперты советуют при выборе подержанного автомобиля учитывать не только цифры на одометре, но и историю эксплуатации: стиль вождения, своевременность технического обслуживания и условия дорог. Сильно заниженная цена или подозрительно небольшой пробег — повод насторожиться. В одних случаях небольшая цифра на спидометре может скрывать изношенную машину, в других — сотни тысяч километров окажутся не критичными для ухоженного автомобиля.

Частые поломки машины зависят не только от качества деталей или обслуживания, но и от того, как ее эксплуатируют. Эксперты отмечают: грамотный стиль вождения способен заметно снизить нагрузку на основные узлы и сократить расходы на ремонт.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Как продлить жизнь автомобилю: советы для водителей
13:14, Сегодня
Как продлить жизнь автомобилю: советы для водителей
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: