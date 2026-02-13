Масштабный обман: казахстанцы все чаще теряют деньги при покупке авто

Фото: freepik

Правоохранители с сожалением отмечают, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества при покупке автомобилей и других товаров через крупнейшую платформу в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай рассказали, какие схемы используют аферисты. Публикуют объявления с чрезмерно низкой ценой, чтобы привлечь жертв.

Создают давление срочности и просят перевести деньги сразу.

После получения предоплаты перестают выходить на связь.

Иногда предлагают перейти по сомнительным ссылкам для оплаты или "оформления документов". Правоохранители предупреждают и настоятельно рекомендуют: Не переводите деньги заранее – сначала осмотрите автомобиль или товар лично. Проверяйте продавца: уточняйте контакты, историю объявлений, отзывы. Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте неизвестные приложения. Не передавайте личные данные (паспортные, банковские реквизиты, CVV-коды). Если столкнулись с мошенничеством – немедленно звоните 102 и сохраняйте переписку и скриншоты. Материал по теме 118 млн тенге в ставках и новый автомобиль: история крупного хищения в Казахстане Ранее мы рассказывали, что депутат Марат Кожаев предложил некоторых автомобилистов лишить возможности платить половину штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

