Общество

Масштабный обман: казахстанцы все чаще теряют деньги при покупке авто

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 11:19 Фото: freepik
Правоохранители с сожалением отмечают, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества при покупке автомобилей и других товаров через крупнейшую платформу в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай рассказали, какие схемы используют аферисты.

  • Публикуют объявления с чрезмерно низкой ценой, чтобы привлечь жертв.
  • Создают давление срочности и просят перевести деньги сразу.
  • После получения предоплаты перестают выходить на связь.
  • Иногда предлагают перейти по сомнительным ссылкам для оплаты или "оформления документов".

Правоохранители предупреждают и настоятельно рекомендуют:

  1. Не переводите деньги заранее – сначала осмотрите автомобиль или товар лично.
  2. Проверяйте продавца: уточняйте контакты, историю объявлений, отзывы.
  3. Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте неизвестные приложения.
  4. Не передавайте личные данные (паспортные, банковские реквизиты, CVV-коды).
  5. Если столкнулись с мошенничеством – немедленно звоните 102 и сохраняйте переписку и скриншоты.

Ранее мы рассказывали, что депутат Марат Кожаев предложил некоторых автомобилистов лишить возможности платить половину штрафа за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
