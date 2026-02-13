Масштабный обман: казахстанцы все чаще теряют деньги при покупке авто
Правоохранители с сожалением отмечают, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества при покупке автомобилей и других товаров через крупнейшую платформу в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай рассказали, какие схемы используют аферисты.
- Публикуют объявления с чрезмерно низкой ценой, чтобы привлечь жертв.
- Создают давление срочности и просят перевести деньги сразу.
- После получения предоплаты перестают выходить на связь.
- Иногда предлагают перейти по сомнительным ссылкам для оплаты или "оформления документов".
Правоохранители предупреждают и настоятельно рекомендуют:
- Не переводите деньги заранее – сначала осмотрите автомобиль или товар лично.
- Проверяйте продавца: уточняйте контакты, историю объявлений, отзывы.
- Не переходите по подозрительным ссылкам и не скачивайте неизвестные приложения.
- Не передавайте личные данные (паспортные, банковские реквизиты, CVV-коды).
- Если столкнулись с мошенничеством – немедленно звоните 102 и сохраняйте переписку и скриншоты.
