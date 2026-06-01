4,6 трлн тенге: объем продукции МСБ в Шымкенте вырос на 34,5%

В Шымкенте объем продукции, произведенной субъектами малого и среднего бизнеса (МСБ), по итогам прошлого года составил 4 трлн 684 млрд тенге. По сравнению с предыдущим периодом показатель увеличился на 34,5%.

Следует отметить, в сфере малого и среднего предпринимательства занято порядка 259 тыс. человек. Рост занятости составил 5,9%, благодаря чему Шымкент занял второе место среди регионов страны по данному показателю.

На сегодняшний день в мегаполисе осуществляют деятельность 141 957 субъектов МСБ. Работа по дальнейшему развитию предпринимательства, поддержке бизнеса и формированию благоприятной деловой среды в городе будет продолжена на системной основе.