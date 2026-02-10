"Народ не простит": Токаев о неэффективном использовании уникального положения Казахстана

В рамках перехода к новой экономической модели в высшей степени стратегическое значение приобретает развитие транспортной логистики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, неэффективное использование уникального положения Казахстана на Евразийском континенте станет стратегической ошибкой.

"Наш народ не простит. Именно поэтому данная задача имеет исключительное значение". Касым-Жомарт Токаев

Эта сфера, как уточнил глава государства, должна быть встроена в общую систему промышленной и инвестиционной политики.

"Транзитная отрасль, которая до этого времени имела доминирующую инфраструктурную роль, теперь становится преимущественно экономической. Это крайне важный шаг в условиях глобальной конкуренции". Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что на сегодняшний день 60% грузооборота в стране приходится на железную дорогу.

"Поэтому дальнейшее укрепление железнодорожного каркаса страны – задача первостепенной важности". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев напомнил, что уже завершено строительство крупных инфраструктурных проектов, которые существенно повысили пропускную способность и устойчивость сети.

"Необходимо в полной мере задействовать транзитный потенциал страны в сфере железнодорожного транзита. Однако, похоже, что на сегодня отсутствует четкая и всеобъемлющая стратегия. Уровень износа железнодорожной инфраструктуры остается высоким. Обстановка в некоторых местах достаточно сложная". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил он, следует запустить новые железнодорожные ветки Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а также завершить модернизацию участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангистау. Необходимо в установленные сроки ввести в эксплуатацию линию Бахты – Аягоз.

"Мы часто поднимаем эти вопросы, пришло время посмотреть на конкретные результаты. Сбавлять темпы недопустимо". Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев дал поручение по поводу тарифной политики в железнодорожной отрасли.