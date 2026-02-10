#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
494.75
586.77
6.38
Политика

"Народ не простит": Токаев о неэффективном использовании уникального положения Казахстана

Казахстан, РК, территория Казахстана, территория РК, граница Казахстана, границы Казахстана, граница РК, границы РК, карта Казахстана, карта РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:10 Фото: Zakon.kz/Алия Абди
В рамках перехода к новой экономической модели в высшей степени стратегическое значение приобретает развитие транспортной логистики. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, неэффективное использование уникального положения Казахстана на Евразийском континенте станет стратегической ошибкой.

"Наш народ не простит. Именно поэтому данная задача имеет исключительное значение".Касым-Жомарт Токаев

Эта сфера, как уточнил глава государства, должна быть встроена в общую систему промышленной и инвестиционной политики.

"Транзитная отрасль, которая до этого времени имела доминирующую инфраструктурную роль, теперь становится преимущественно экономической. Это крайне важный шаг в условиях глобальной конкуренции".Касым-Жомарт Токаев

Также президент подчеркнул, что на сегодняшний день 60% грузооборота в стране приходится на железную дорогу.

"Поэтому дальнейшее укрепление железнодорожного каркаса страны – задача первостепенной важности".Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев напомнил, что уже завершено строительство крупных инфраструктурных проектов, которые существенно повысили пропускную способность и устойчивость сети.

"Необходимо в полной мере задействовать транзитный потенциал страны в сфере железнодорожного транзита. Однако, похоже, что на сегодня отсутствует четкая и всеобъемлющая стратегия. Уровень износа железнодорожной инфраструктуры остается высоким. Обстановка в некоторых местах достаточно сложная".Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, продолжил он, следует запустить новые железнодорожные ветки Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а также завершить модернизацию участков Алтынколь – Жетыген и Бейнеу – Мангистау. Необходимо в установленные сроки ввести в эксплуатацию линию Бахты – Аягоз.

"Мы часто поднимаем эти вопросы, пришло время посмотреть на конкретные результаты. Сбавлять темпы недопустимо".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев дал поручение по поводу тарифной политики в железнодорожной отрасли.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев рассказал, что озвучит в предстоящем Послании
14:23, 09 августа 2023
Токаев рассказал, что озвучит в предстоящем Послании
Токаев: Государство не должно подменять собой частный капитал
12:20, Сегодня
Токаев: Государство не должно подменять собой частный капитал
О формировании современной транспортно-логистической архитектуры всей Евразии высказался Токаев
17:06, 12 декабря 2025
О формировании современной транспортно-логистической архитектуры всей Евразии высказался Токаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
13:23, Сегодня
"Пострадавший" от Даны Уайта дагестанец сразится за титул UFC
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
13:10, Сегодня
Стал известен возможный соперник сборной Казахстана в Мировой группе II Кубка Дэвиса
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
12:57, Сегодня
Казахстанский нападающий из "Леванте" прокомментировал возможный переход в клуб КПЛ
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
12:46, Сегодня
Оскорбивший казахстанских хоккеистов комментатор из России получил наказание
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: