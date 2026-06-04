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Экономика и бизнес

Halyk стал площадкой для укрепления деловых связей между Казахстаном, Гонконгом и материковым Китаем

вице-премьер Серик Жумангарин, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:28 Фото: Halyk Bank
В рамках визита в Казахстан делегации высокого уровня во главе с главой администрации Гонконгского специального административного района КНР Джоном Ли Halyk Bank выступил одной из ключевых площадок для развития сотрудничества между Казахстаном, Гонконгом и материковым Китаем.

В Астане состоялась серия деловых встреч представителей гонконгской делегации с руководством Halyk, крупнейшими корпоративными клиентами банка и представителями казахстанского бизнеса. Участники обсудили перспективы расширения торгово-экономических связей, привлечения инвестиций, реализации совместных инфраструктурных проектов, а также развитие сотрудничества в сферах финансов, логистики, энергетики, инноваций и цифровой трансформации.

Отдельным итогом встреч стало подписание меморандума о сотрудничестве между Halyk Bank, Hong Kong Chinese Asset Management Association (HKCAMA) и Советом по развитию торговли Гонконга (HKTDC).

HKCAMA – ассоциация китайских управляющих компаний в Гонконге, объединяющая институциональных участников рынка и ориентированная на развитие трансграничных инвестиций, управления активами и сотрудничества между финансовыми рынками Китая и международными рынками. Ассоциация объединяет 101 институционального участника, включая управляющие компании, банки, страховые группы и инвестиционные организации. Среди участников представлены крупнейшие финансовые институты и управляющие активами.

Документ направлен на развитие деловых контактов, поддержку инвестиционных инициатив и создание дополнительных возможностей для взаимодействия предпринимателей и компаний двух стран.

Для представителей делегации также была организована встреча с крупными клиентами банка, работающими в ключевых секторах экономики Казахстана. Это позволило гостям получить более полное представление о потенциале казахстанского бизнеса, инвестиционном климате страны и перспективах реализации совместных проектов.

"Визит крупнейшей за последние годы бизнес-миссии Гонконга и материкового Китая в Центральную Азию подтверждает растущий интерес международных инвесторов к Казахстану. Сегодня страна укрепляет свои позиции как важный региональный центр торговли, логистики и инвестиций, а Halyk продолжает выступать надежным партнером бизнеса и эффективной площадкой для развития международного сотрудничества", – отметила во время встречи председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.

Гонконг остается одним из ведущих финансовых центров мира и важным связующим звеном между материковым Китаем и международными рынками. Развитие партнерства между деловыми кругами Казахстана и Гонконга открывает новые возможности для привлечения капитала, обмена экспертизой и реализации совместных проектов, способствующих устойчивому экономическому развитию региона.

Halyk стал площадкой для укрепления деловых связей между Казахстаном и Китаем, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 16:28

Фото: Halyk Bank

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Айсулу Омарова
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