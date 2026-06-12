Металлург года и геолог года: сотрудники Qarmet признаны лучшими специалистами ГМК Казахстана

В рамках XVI Международного горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy – AMM 2026 состоялась торжественная церемония награждения победителей Национального отраслевого конкурса "Золотой Гефест".

Конкурс ежегодно отмечает лучшие проекты, людей, достижения и профессиональные инициативы в горно-металлургической отрасли Казахстана.

Фото: Qarmet

По итогам конкурса победителем в номинации "Металлург года" признан Андрей Берг – директор стального департамента Qarmet. Его стаж работы в горно-металлургической отрасли составляет более 30 лет. Является представителем известной трудовой династии металлургов Темиртау.

Фото: Qarmet

Профессиональный путь начал в 1992 году подручным сталевара мартеновского цеха. Последовательно занимал производственные и руководящие должности, пройдя путь от рабочего до директора стального департамента.

"Эта награда – заслуга всей компании Qarmet, флагмана черной металлургии Казахстана. На предприятии обновляются производственные мощности, внедряются современные технологии, реализуются масштабные проекты, направленные на повышение эффективности и надежности производства. Но главной ценностью компании остаются люди – профессионалы, преданные своему делу. Именно благодаря их знаниям, опыту и ежедневному труду мы уверенно движемся вперед. Эта награда – результат работы всего коллектива и еще один стимул для дальнейшего развития", – сказал Берг.

Фото: Qarmet

Под его руководством в 2025 году стальной департамент продемонстрировал значимые производственные результаты. Было выпущено более 3,7 млн тонн стали, свыше 2,4 млн тонн кокса и более 5,6 млн тонн агломерата. Объем отгруженной продукции превысил 3,3 млн тонн. Металлургический комбинат впервые в своей истории перешел на природный газ.

В 2026 году департамент продолжает стабильно выполнять производственную программу. При непосредственном участии Берга проводится модернизация ключевых мощностей, реализуются инвестиционные проекты, такие как строительство новых коксовых батарей №8-9, сортопрокатного стана, линии оцинкования и новейшего литейно-прокатного комплекса.

Фото: Qarmet

Вторым победителем в номинации "Геолог года" стал Руслан Хисматуллин, главный геолог Угольного департамента ТОО "Karaganda Komir" компании Qarmet. Его трудовой стаж составляет более 18 лет.

Фото: Qarmet

"Получить такую награду очень престижно. Благодарю за высокую оценку моего труда. Геология – это основа стабильной и безопасной добычи угля. От качества нашей работы зависят планирование горных работ, эффективность и, самое главное – безопасность шахтеров. Хотел бы пожелать всем молодым специалистам реализовать свой потенциал в нужных направлениях. Сегодня перед угольным департаментом стоят масштабные задачи. Мы продолжаем изучать запасы, совершенствовать подходы к работе и создавать надежную основу производства", – отметил Руслан Хисматуллин.

Фото: Qarmet

Полученные награды стали признанием системной работы компании по модернизации производства, внедрению современных технологий и развитию профессионального потенциала коллектива.

Сегодня Qarmet реализует масштабные проекты в металлургическом, угольном и железорудном направлениях, последовательно повышает эффективность производственных процессов и уделяет особое внимание вопросам промышленной безопасности.

Победа в конкурсе "Золотой Гефест" подтверждает вклад компании и ее сотрудников в развитие горно-металлургического комплекса Казахстана.