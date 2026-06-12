Металлург года и геолог года: сотрудники Qarmet признаны лучшими специалистами ГМК Казахстана
Конкурс ежегодно отмечает лучшие проекты, людей, достижения и профессиональные инициативы в горно-металлургической отрасли Казахстана.
По итогам конкурса победителем в номинации "Металлург года" признан Андрей Берг – директор стального департамента Qarmet. Его стаж работы в горно-металлургической отрасли составляет более 30 лет. Является представителем известной трудовой династии металлургов Темиртау.
Профессиональный путь начал в 1992 году подручным сталевара мартеновского цеха. Последовательно занимал производственные и руководящие должности, пройдя путь от рабочего до директора стального департамента.
"Эта награда – заслуга всей компании Qarmet, флагмана черной металлургии Казахстана. На предприятии обновляются производственные мощности, внедряются современные технологии, реализуются масштабные проекты, направленные на повышение эффективности и надежности производства. Но главной ценностью компании остаются люди – профессионалы, преданные своему делу. Именно благодаря их знаниям, опыту и ежедневному труду мы уверенно движемся вперед. Эта награда – результат работы всего коллектива и еще один стимул для дальнейшего развития", – сказал Берг.
Под его руководством в 2025 году стальной департамент продемонстрировал значимые производственные результаты. Было выпущено более 3,7 млн тонн стали, свыше 2,4 млн тонн кокса и более 5,6 млн тонн агломерата. Объем отгруженной продукции превысил 3,3 млн тонн. Металлургический комбинат впервые в своей истории перешел на природный газ.
В 2026 году департамент продолжает стабильно выполнять производственную программу. При непосредственном участии Берга проводится модернизация ключевых мощностей, реализуются инвестиционные проекты, такие как строительство новых коксовых батарей №8-9, сортопрокатного стана, линии оцинкования и новейшего литейно-прокатного комплекса.
Вторым победителем в номинации "Геолог года" стал Руслан Хисматуллин, главный геолог Угольного департамента ТОО "Karaganda Komir" компании Qarmet. Его трудовой стаж составляет более 18 лет.
"Получить такую награду очень престижно. Благодарю за высокую оценку моего труда. Геология – это основа стабильной и безопасной добычи угля. От качества нашей работы зависят планирование горных работ, эффективность и, самое главное – безопасность шахтеров. Хотел бы пожелать всем молодым специалистам реализовать свой потенциал в нужных направлениях. Сегодня перед угольным департаментом стоят масштабные задачи. Мы продолжаем изучать запасы, совершенствовать подходы к работе и создавать надежную основу производства", – отметил Руслан Хисматуллин.
Полученные награды стали признанием системной работы компании по модернизации производства, внедрению современных технологий и развитию профессионального потенциала коллектива.
Сегодня Qarmet реализует масштабные проекты в металлургическом, угольном и железорудном направлениях, последовательно повышает эффективность производственных процессов и уделяет особое внимание вопросам промышленной безопасности.
Победа в конкурсе "Золотой Гефест" подтверждает вклад компании и ее сотрудников в развитие горно-металлургического комплекса Казахстана.