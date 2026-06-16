В Казахстане предлагают увеличить субсидии на покупку отечественных вагонов

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства 16 июня 2026 года рассказал, как можно снизить износ вагонов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев сообщил, что уровень износа парка вагонов остается в Казахстане значительным.

"На сегодня износ парка грузовых вагонов составляет 54%, локомотивов – 52%, пассажирских вагонов – 42%", – отметил он.

Обновление подвижного состава, по его словам, должно осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием отечественного машиностроительного сектора, что позволит синхронно наращивать производственные мощности и модернизировать парк.

"Предлагаются следующие меры. Первое. Проработать механизмы приоритетного закупа подвижного состава у отечественных производителей. Второе. На сегодняшний день объем выделенных средств на субсидирование процентной ставки по приобретению КТЖ вагонов и полувагонов у отечественных производителей существенно ниже существующей потребности. В этой связи необходимо проработать вопрос обеспечения достаточного финансирования для указанных целей", – добавил он.

Министр также считает необходимым проработать возможность заключения долгосрочных оффтейк-контрактов для обеспечения стабильной загрузки действующих производств и прогнозируемого спроса на продукцию отечественных предприятий.

19 мая 2026 года министр транспорта Нурлан Сауранбаев прокомментировал возможность строительства в Казахстане высокоскоростной железной дороги.