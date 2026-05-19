Появятся ли в Казахстане высокоскоростные поезда – ответ главы Минтранспорта

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность строительства в Казахстане высокоскоростной железной дороги, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такой вопрос поднимался уже давно.

"Строительство отдельной высокоскоростной ветки – это очень дорогой проект. С учетом нашей населенности, наверное, дешевле поставить дополнительные самолеты и обслуживать авиарейсы между Алматы и Астаной, чем строить отдельную высокоскоростную магистраль между двумя городами. Что касается скорости поездов, нужно понимать, что пассажирские и грузовые составы у нас используют одну и ту же железнодорожную инфраструктуру. Это железная дорога совместного использования. Поэтому высокие скорости на таких линиях фактически не предусмотрены", – ответил Сауранбаев.

Он уточнил, что средняя скорость на таких участках составляет примерно от 60 до 90 км в час.

"Поэтому таких скоростей, о которых вы говорите, на действующих железнодорожных линиях не будет. Если нужно быстро добраться – для этого есть авиация. Если нужно ехать по расписанию, с багажом, с более удобной логистикой, тогда люди выбирают поезд. Но мы сейчас изучаем возможности ускоренных перевозок на коротких дистанциях. Вы видите, что по туристическим направлениям мы стараемся запускать ускоренные маршруты. Например, электричку Алматы – Конаев постарались ускорить, чтобы на этой дистанции людям было удобно пользоваться железнодорожным транспортом", – добавил Сауранбаев.

