#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
467.58
543.66
6.44
Туризм

Появятся ли в Казахстане высокоскоростные поезда – ответ главы Минтранспорта

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, скоростной поезд, Тальго, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2026 13:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 мая 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал возможность строительства в Казахстане высокоскоростной железной дороги, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, такой вопрос поднимался уже давно.

"Строительство отдельной высокоскоростной ветки – это очень дорогой проект. С учетом нашей населенности, наверное, дешевле поставить дополнительные самолеты и обслуживать авиарейсы между Алматы и Астаной, чем строить отдельную высокоскоростную магистраль между двумя городами. Что касается скорости поездов, нужно понимать, что пассажирские и грузовые составы у нас используют одну и ту же железнодорожную инфраструктуру. Это железная дорога совместного использования. Поэтому высокие скорости на таких линиях фактически не предусмотрены", – ответил Сауранбаев.

Он уточнил, что средняя скорость на таких участках составляет примерно от 60 до 90 км в час.

"Поэтому таких скоростей, о которых вы говорите, на действующих железнодорожных линиях не будет. Если нужно быстро добраться – для этого есть авиация. Если нужно ехать по расписанию, с багажом, с более удобной логистикой, тогда люди выбирают поезд. Но мы сейчас изучаем возможности ускоренных перевозок на коротких дистанциях. Вы видите, что по туристическим направлениям мы стараемся запускать ускоренные маршруты. Например, электричку Алматы – Конаев постарались ускорить, чтобы на этой дистанции людям было удобно пользоваться железнодорожным транспортом", – добавил Сауранбаев.

Ранее мы писали, что железнодорожные услуги подорожают в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
аэротакси, беспилотник, такси
12:10, Сегодня
На сомнения в доступности аэротакси в Казахстане из-за цен ответили в Минтранспорта
Астанинский легкорельсовый транспорт, ЛРТ, LRT, железнодорожный общественный транспорт, станция ЛРТ, станции ЛРТ, станция LRT, станции LRT, проект ЛРТ, проект LRT, вагон ЛРТ, вагоны ЛРТ, вагон LRT, вагоны LRT
12:35, Сегодня
Снизится ли популярность LRT среди астанчан до конца года: мнение главы Минтранспорта
ремонт, Минтранспорта, Казахстан
12:41, Сегодня
Глава Минтранспорта о сносе более 30 вокзалов: Были непригодны для ремонта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Натан Блэйк о Сатпаеве в АПЛ
12:55, Сегодня
"Напомнил мне Агуэро" - экс-звезда британского футбола о перспективах Сатпаева в "Челси"
Елена Рыбакина стала лидером Чемпионского рейтинга WTA
12:39, Сегодня
Рыбакина против Соболенко: обновился рейтинг Чемпионской гонки WTA
Актюбинка судится из-за мяча в лицо
12:14, Сегодня
Казахстанка будет судиться с "Актобе" из-за полученного сотрясения на матче КПЛ
Фрэнсис Нганну
12:01, Сегодня
Фрэнсис Нганну принял вызов призёра Олимпиады после мощного нокаута в США
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: