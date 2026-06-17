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Экономика и бизнес

Qarmet впервые в истории достиг максимальных показателей выработки электроэнергии

Показатели выработки электроэнергии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:32 Фото: Qarmet
Теплоэлектроцентрали Qarmet (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-ПВС) впервые в истории компании достигли максимальных показателей выработки электроэнергии.

В мае 2026 года среднечасовая мощность составила 393 МВт, а общий объем произведенной электроэнергии превысил 292 млн кВт/ч, что стало наивысшим результатом за весь период работы металлургического комбината в Темиртау.

С 2023 года, с начала реализации программы восстановления энергетического комплекса компании, объем выработки электроэнергии увеличился на 30%, что отражает устойчивый рост эффективности собственных генерирующих мощностей.

Показатели выработки электроэнергии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:32

Фото: Qarmet

В Казахстане вопросы модернизации теплоэнергетической инфраструктуры и повышения надежности генерирующих мощностей остаются важным направлением развития энергетического сектора. В этом контексте развитие собственных ТЭЦ играет значимую роль в обеспечении устойчивости промышленного производства и региональной энергетической системы.

Показатели выработки электроэнергии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:32

Фото: Qarmet

С 2024 года компания реализует последовательную программу восстановления и развития энергетического комплекса. К этому моменту энергетическая инфраструктура предприятия накопила значительный объем задач, связанных с повышением надежности и технического состояния генерирующих мощностей. В ответ Qarmet усилил системную работу энергетиков, расширил программы восстановления оборудования и реализует новые проекты модернизации.

Как отметили в компании, ключевым фактором достижения результата стала работа энергетических подразделений.

"Системная модернизация и ответственная эксплуатация оборудования позволили значительно повысить надежность работы ТЭЦ. Сегодня мы обеспечиваем стабильную генерацию электроэнергии для производственных нужд предприятия на качественно новом уровне", – отметили в Qarmet.
Показатели выработки электроэнергии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:32

Фото: Qarmet

Одним из ключевых проектов стало строительство нового котлоагрегата №7 на ТЭЦ-2, введенного в эксплуатацию в 2025 году. После прохождения всех испытаний агрегат обеспечивает теплоснабжение жителей Темиртау в отопительный период.

Показатели выработки электроэнергии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:32

Фото: Qarmet

Также продолжается строительство котлоагрегата №1 на ТЭЦ-ПВС, ввод которого запланирован на 2026 год. Параллельно компания реализует программы капитального и текущего ремонта энергетического оборудования, что позволяет повышать надежность систем и снижать риски внеплановых остановок.

Сегодня энергетический комплекс Qarmet является одним из ключевых элементов производственной системы компании, обеспечивая устойчивость металлургического производства. В перспективе до 2030 года предприятие планирует дальнейший рост собственной генерации с учетом развития новых производственных мощностей. Амбициозная цель компании – выйти на полное самообеспечение электрической энергией.

Показатели выработки электроэнергии, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 10:32

Фото: Qarmet

Развитие энергетического направления остается важной частью стратегии Qarmet по повышению устойчивости производства и снижению зависимости от внешних энергоресурсов.

Достигнутые результаты стали возможны благодаря системной работе энергетиков компании, обеспечивающих стабильную и надежную работу ТЭЦ и энергетической инфраструктуры предприятия.

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Айсулу Омарова
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