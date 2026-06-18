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Экономика и бизнес

ZTE Day 2026 в Казахстане: шаг к интеллектуальному будущему в Год цифровизации и ИИ

ZTE Day 2026 в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:32 Фото: ZTE
В Алматы состоялась ежегодная серия технических семинаров ZTE Day 2026, посвященная современным тенденциям и ключевым вызовам телекоммуникационной отрасли.

Мероприятие, проходящее под темой "Создавая интеллектуальное будущее", уже стало традиционной диалоговой площадкой для ведущих операторов связи, регуляторов и ИКТ-специалистов Казахстана. Участники обсудили актуальную технологическую повестку, направленную на ускорение цифровой трансформации страны с помощью эффективных, экологичных и умных решений ZTE.

Проведение ZTE Day 2026 совпало со знаковым этапом развития ИКТ-рынка Казахстана. По инициативе президента Касым-Жомарта Токаева 2026 год объявлен в стране Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Уже действует профильный Закон об ИИ, а национальная стратегия "Цифровой Казахстан" включает 20 дорожных карт для 72 отраслей с четкими задачами до 2027 года.

Казахстан прочно закрепил за собой статус цифрового лидера в Центральной Азии. Сегодня проникновение интернета в стране достигло 92,9%, а число мобильных абонентов выросло до 26,3 млн (плюс 3,5 млн за год). Главный инфраструктурный вызов – масштабное развертывание сетей пятого поколения в крупнейших городах страны.

В рамках программы ZTE Day эксперты детально представили передовые разработки компании, впервые анонсированные на Всемирном мобильном конгрессе (MWC) в Барселоне в начале этого года. Следуя глобальной стратегии "Все в ИИ – ИИ для всех", компания продемонстрировала комплексные ИИ-решения в различных направлениях – от оптимизации беспроводных сетей и высокоскоростных транспортных систем до энергоэффективных телеком-решений, интеллектуальных домашних технологий и умных персональных устройств. Наглядно иллюстрируя глубокую интеграцию ИИ и ИКТ, специалисты ZTE презентовали решения, адаптированные под специфику казахстанского рынка.

ZTE Day 2026 в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:32

Фото: ZTE

ZTE продолжает развивать долгосрочное и успешное сотрудничество с казахстанскими операторами связи и образовательными учреждениями, реализуя проекты по модернизации телекоммуникационной инфраструктуры. В области цифровизации домохозяйств компания совместно с АО "Казахтелеком" обеспечила высокоскоростным гигабитным интернетом сотни тысяч семей, что позволило широко внедрять онлайн-образование, удаленную работу и видео в формате 4K. В сфере мобильных сетей ZTE вместе с Beeline модернизировала беспроводную инфраструктуру, увеличив покрытие, среднюю скорость и пиковую пропускную способность сети более чем на 35%. Важным шагом в научной сфере стало создание в Казахском национальном университета имени аль-Фараби суперкомпьютерного центра обработки данных – одного из самых мощных в Центральной Азии, который поддерживает исследования в области искусственного интеллекта, климатического моделирования и разработку больших языковых моделей для казахского языка.

"ZTE строит сквозную инфраструктуру для искусственного интеллекта на основе принципа "Связь + Вычисления" и ежегодно направляет на исследования около 20% выручки. Казахстан уже стал признанным региональным лидером цифровизации, и мы гордимся тем, что инновационные и экологичные решения ZTE вносят конкретный вклад в технологический прогресс и построение безопасного цифрового мира в республике", – отметил в своей вступительной речи на ZTE Day генеральный директор ZTE Казахстан Вэй Вэй.
ZTE Day 2026 в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 18.06.2026 17:32

Фото: ZTE

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Айсулу Омарова
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