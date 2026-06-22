Эксперты поддержали реформы по развитию страхового рынка

Профессиональные участники рынка поддержали необходимость реформирования страхового рынка, сообщает Zakon.kz. Это было отмечено во время круглого стола с участием представителей Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, страховых ассоциаций, а также международных экспертов.

По поручению главы государства в Казахстане разрабатывается Программа развития страхового рынка до 2030 года и проекта нового Закона о страховой деятельности. Ключевые направления развития сектора за круглым столом в Алматы обсудили эксперты отрасли.

Председатель агентства Мадина Абылкасымова отметила, что работа над Программой проводится конструктивно при активном участии представителей страховых организаций, задача экспертного сообщества на ближайшее время – усилить деятельность по разработке нового профильного Закона.

Фото: сайт АРРФР РК

В целом страховой сектор Казахстана демонстрирует устойчивый рост по всем ключевым показателям: на 1 июня активы сектора достигли 4,2 трлн тенге, увеличившись с начала года на 8,3%.

Председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин считает, что вопросов по совершенствованию работы отрасли по-прежнему очень много, а разработка новых НПА крайне актуальна, считает он.

"На мой взгляд, такая масштабная Программа назрела уже давно, хорошо, что она реализуется. На круглом столе представлено видение концепции, презентованы 18 инициатив, которые касаются и компаний по общему страхованию, и компаний по страхованию жизни. То, что мы увидели, конечно, направлено на развитие рынка. Мы в Казахстане подошли к тому, что нам нужны рыночные тарифы по обязательному страхованию, ни один тариф не должен быть заложен в законе, потому что менять его очень и очень тяжело. За этими тарифами подтянется и клиентоориентированность, потому что если класс страхования перестанет быть убыточным, то страховые компании будут конкурировать не только ценой, но и услугами. На мой взгляд, это одна из основных вещей, которая нужна", – отметил Веревкин.

Приоритетным направлением развития Веревкин также считает оптимизацию каналов продаж.

"На сегодня на рынке, конечно, существуют и агенты, и брокеры. К большому сожалению, нет какого-то единого маркетплейса, который бы мог оптимизировать и собирать данные по предложениям. Здесь нам тоже предстоит большая работа. У нас есть проблема с "серой" зоной – так называемыми "автоюристами" или "помогайками". Нам нужно их вывести в "белую" зону, сделать профессиональными участниками рынка. Чтобы люди получали именно столько, сколько они должны получать, а не за минусом ничем не регулируемой комиссии. Важно, чтобы это посредническое поле не создавало негатив. Для этого нам нужно поработать с каналами продаж и с клиентским сервисом", – добавил эксперт.

Пересмотр ландшафта обязательного страхования, вопросы перехода на гибкую рыночную модель регулирования и развития добровольного медицинского страхования участники круглого стола обсудили на первой сессии. Вторую – посвятили вопросам развития отрасли страхования жизни – расширению инвестиционных возможностей компаний и созданию новых продуктов в сфере пенсионного аннуитетного страхования.

Эксперты отметили, что профессиональным сообществом ведется постоянная и конструктивная работа с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка по обсуждению проекта Программы и профильного закона. Текущий круглый стол стал одной из площадок, где представители регулятора и участники обсудили ключевые инициативы и основные подходы.

По итогам круглого стола участники выработали предложения и практические рекомендации по дальнейшему развитию рынка страхования Казахстана.