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Право

В Казахстане усилят защиту клиентов страховых компаний

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование, расходы, доходы, финансы, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 08:29 Фото: freepik
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправками предлагается:

  • усовершенствовать порядок расчета выкупной суммы по договору пенсионного аннуитета при его досрочном прекращении – с учетом инвестиционного дохода;
  • обеспечить сохранность накоплений по договорам страхования жизни, заключенным в рамках государственной образовательной накопительной системы;
  • обязать страховых агентов раскрывать размер комиссионного вознаграждения, в том числе указывать эту информацию в страховом полисе;
  • актуализировать отдельные нормы с учетом законодательства в сфере цифровизации;
  • уточнить порядок осуществления актуарной деятельности ЕНПФ.

По ожиданиям разработчиков, изменения повысят прозрачность страхового рынка и усилят защиту прав потребителей финансовых услуг.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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