В Казахстане усилят защиту клиентов страховых компаний

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Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

Поправками предлагается: усовершенствовать порядок расчета выкупной суммы по договору пенсионного аннуитета при его досрочном прекращении – с учетом инвестиционного дохода;

обеспечить сохранность накоплений по договорам страхования жизни, заключенным в рамках государственной образовательной накопительной системы;

обязать страховых агентов раскрывать размер комиссионного вознаграждения, в том числе указывать эту информацию в страховом полисе;

актуализировать отдельные нормы с учетом законодательства в сфере цифровизации;

уточнить порядок осуществления актуарной деятельности ЕНПФ. По ожиданиям разработчиков, изменения повысят прозрачность страхового рынка и усилят защиту прав потребителей финансовых услуг. Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 августа.

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