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Экономика и бизнес

Между областью Абай и китайскими компаниями подписаны меморандумы на общую сумму 4 млрд долларов США

Меморандумы между областью Абай и Китаем, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:48 Фото: акимат области Абай
Делегация области Абай во главе с акимом региона Бериком Уали с 25 по 28 июня посетила Китайскую Народную Республику, где провела ряд деловых встреч в городах Урумчи, Пекин и Ордос, достигнув важных договоренностей.

По итогам визита между областью Абай и китайскими компаниями были подписаны меморандумы на общую сумму 4 млрд долларов США. Это означает привлечение в регион инвестиций такого объема.

В Пекине глава региона встретился с руководством компаний DDS Group и Jiachen Group.

DDS Group – международная инжиниринговая и инвестиционная компания, специализирующаяся на промышленной модернизации, инфраструктурном строительстве и развитии индустриальных парков. Компания работает более чем в 30 странах мира, реализуя проекты полного цикла – от инвестирования и проектирования до строительства и последующей эксплуатации объектов. Она обладает значительным международным опытом в строительстве индустриальных парков, транспортной инфраструктуры, жилых и производственных объектов.

Меморандумы между областью Абай и Китаем, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:48

Фото: акимат области Абай

По итогам встречи был подписан меморандум на сумму 1,5 млрд долларов США. Компания планирует приступить к строительству индустриального парка общей площадью 3 000 гектаров в селе Бахты района Мақаншы.

С руководством одного из ведущих промышленных холдингов Китая – Jiachen Group – также были достигнуты важные договоренности. Компания осуществляет деятельность в сферах металлургии, горнодобывающей промышленности, производства огнеупорных материалов, логистики и международной торговли.

По итогам встречи между акиматом области Абай, компаниями Liaoning Jiachen Holding Group и Xinjiang Sanbao Industrial Group был подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проекта строительства алюминиевого завода в районе Мақаншы области Абай. Стоимость проекта составляет 1 млрд долларов США.

Меморандумы между областью Абай и Китаем, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:48

Фото: акимат области Абай

В городе Ордос аким области подписал меморандум о сотрудничестве с компанией Inner Mongolia Wanjian Invest. Документ предусматривает строительство в области Абай завода по производству 300 тыс. тонн алюминиевой продукции в год, а также реализацию проектов по строительству ветровых электростанций общей мощностью 1 ГВт. Общий объем инвестиций по данным проектам составит 1,5 млрд долларов США.

Реализация данных инициатив позволит значительно укрепить промышленный потенциал региона, развить сектор возобновляемой энергетики, создать новые рабочие места и придать дополнительный импульс экономическому развитию области.

Берик Уали подчеркнул стратегическую значимость реализуемых проектов для области Абай и выразил готовность продолжить системную работу с зарубежными инвесторами.

Меморандумы между областью Абай и Китаем, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:48

Фото: акимат области Абай

В рамках визита глава региона также ознакомился с деятельностью ведущих предприятий города Ордос – China Railway Construction Engineering Group (CRCEG), Inner Mongolia Wanzhong Yinuan Technology Co., Ltd и Ordos Wanpu Shanfang Food Co., Ltd.

Особое значение имеет открытие в административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР – городе Урумчи – инвестиционно-сервисного офиса АО "СПК "Семей".

Новый офис будет оказывать информационно-консультационную и организационную поддержку китайским инвесторам и предпринимателям, заинтересованным в реализации проектов на территории области Абай. В его функции входит прием обращений потенциальных инвесторов, проведение первичного анализа проектов, содействие в подготовке проектной документации, организация деловых встреч, а также направление инвестиционных предложений для дальнейшего рассмотрения в АО "СПК "Семей".

Меморандумы между областью Абай и Китаем, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 11:48

Фото: акимат области Абай

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Айсулу Омарова
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