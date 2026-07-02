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Экономика и бизнес

Что изменит для бизнеса новая платформа Smart Cargo – заявление Токаева

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 15:22 Фото: akorda.kz
В Казахстане в сфере логистики внедрена цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу бесшовного взаимодействия. Об этом 2 июля 2026 года заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что Smart Cargo обеспечивает цифровизацию ключевых транспортных коридоров.

"Значительный прогресс достигнут и в цифровой трансформации нефтегазовой отрасли Казахстана. Особое внимание уделяется созданию цифровых двойников объектов добычи и переработки углеводородов. Одновременно внедряется комплексная система прослеживаемости нефти и нефтепродуктов, охватывающая всю производственно-сбытовую цепочку – от добычи сырья до конечной реализации. Решения на базе ИИ используются для прогнозирования неисправностей оборудования, повышения надежности производственных процессов и оптимизации работы промышленных предприятий. Вместе с тем Международный финансовый центр "Астана" служит надежной площадкой для апробации инновационных решений в сфере искусственного интеллекта. Посредством регуляторной "песочницы" FinTech Lab МФЦА использует преимущества английского права и одной из лучших в мире систем защиты данных. В конечном итоге МФЦА обеспечивает прозрачные правила ведения бизнеса, надежную правовую защиту и самые высокие стандарты обеспечения безопасности данных", – сказал Касым-Жомарт Токаев на 38-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК.

Далее глава государства остановился на наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества.

Одним из приоритетов он назвал формирование прозрачной и технологичной экосистемы в сфере критически важных материалов.

"Критически важные полезные ископаемые становятся ключевым стратегическим ресурсом новой индустриальной эпохи. В ответ на глобальные изменения Казахстан последовательно совершенствует нормативно-правовую базу и механизмы регулирования отрасли, создавая максимально благоприятные условия для сотрудничества с ведущими мировыми компаниями. Мы запустили Единую платформу недропользования, автоматизировавшую оказание 22 государственных услуг, связанных с лицензированием и контролем за исполнением обязательств недропользователей. В единый национальный цифровой фонд уже переведено более 4,7 млн архивных геологических документов и материалов, ранее существовавших исключительно в бумажном и магнитном форматах. Кроме того, мы начали использовать искусственный интеллект для ускоренного преобразования исторических геологических данных в современные машиночитаемые форматы. В рамках инициативы по созданию в Астане Регионального исследовательского центра по редкоземельным металлам формируется единый центр, который будет предоставлять международным инвесторам высокоточные геологические данные", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также президент отметил, что еще одним важным элементом долгосрочной стратегии развития нашей страны является транспортно-логистическая отрасль.

"Мы стремимся превратить Казахстан в ведущий региональный логистический узел, соединяющий Европу и Азию. Через территорию нашей страны проходят 13 крупнейших международных транспортных коридоров, что делает Казахстан важнейшим звеном трансконтинентальных цепочек поставок. Около 85% всех железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой проходит через Казахстан, что подтверждает нашу ключевую роль в развитии мировой торговли и транспортной взаимосвязанности. Для дальнейшего укрепления этих позиций мы осуществляем масштабные инвестиции в транспортную инфраструктуру, включая строительство тысяч километров новых железных дорог, а также дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, широко известного как Средний коридор. За последние 15 лет Казахстан инвестировал в развитие транспортно-логистической инфраструктуры более 35 млрд долларов. При этом мы понимаем, что современная логистика требует не только качественной инфраструктуры, но и передовых цифровых решений. Именно поэтому мы принимаем меры по цифровизации всей экосистемы", – заметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что с конца прошлого года внедряется единая цифровая платформа Smart Cargo, функционирующая по принципу "единого окна" для предоставления таможенных, логистических и коммерческих услуг.

"Платформа объединяет все ключевые процедуры в единую цифровую среду, значительно сокращая административные барьеры и время транзита. На первом этапе уже полностью цифровизированы транзитные операции по маршруту Китай – Узбекистан, а процедуры пересечения государственной границы переведены в электронный формат, что делает международные грузоперевозки более быстрыми, прозрачными и предсказуемыми. В результате транзит через территорию Казахстана стал более эффективным, экономичным и надежным для международного бизнеса, работающего на пространстве Евразии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, как Казахстан намерен привлекать международный бизнес.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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