Общество

Запустить цифровую платформу управления автотранспортом с ИИ поручил Токаев

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2026 13:32 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 10 февраля 2026 года на расширенном заседании правительства заявил о необходимости ускорения запуска сразу нескольких цифровых платформ, передает корреспондент Zakon.kz.

Отдельно глава государства поручил правительству взять на особый контроль реализацию масштабных проектов по развитию автомобильных перевозок.

"Речь идет о дорогах Караганда – Жезказган, Центр – Запад, Актобе – Улгайсын, строительстве объездных дорог вокруг Кызылорды, Сарыагаша и Рудного. Развитие автомобильных перевозок должно сопровождаться обеспечением безопасности и качества дорог. До нового года необходимо запустить цифровую платформу управления автотранспортными потоками с применением искусственного интеллекта", – уточнил Токаев.

Он напомнил, что для обеспечения эффективного транзита грузов и пассажиров начата масштабная модернизация пунктов пропуска на наших границах, девять пунктов уже введены в строй в прошлом году, еще 33 пункта будут реконструированы до конца следующего года.

"Необходимо оптимизировать таможенные процедуры с помощью цифровых подходов и искусственного интеллекта без потери контроля. При этом необходимо провести соответствующую интеграцию с информационными системами сопредельных стран. В Послании мною поручалось внедрить цифровую платформу управления перевозками Smart Cargo и систему таможенного оформления Keden. Они уже функционируют, но в пилотном режиме. Надо ускорить их полноценный запуск с интеграцией всех ведомственных информационных систем для выстраивания единой интеллектуальной транспортной экосистемы", – добавил президент.

Ранее Токаев потребовал прекратить внеплановые проверки малого и среднего бизнеса.

Азамат Сыздыкбаев
