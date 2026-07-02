Токаев рассказал, как Казахстан намерен привлекать международный бизнес

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК заявил, что мир вступил в эпоху технологической трансформации, а Казахстан намерен ускорить цифровое развитие и внедрение искусственного интеллекта, передает корреспондент Zakon.kz.

Токаев отметил, что сегодня участники Совета собрались в переломный момент для глобальной экономики.

"В прошлом году она продемонстрировала невероятную устойчивость, несмотря на растущие торговые барьеры и повышение неопределенности. Однако внешняя среда остается весьма волатильной. Постоянно сохраняются геополитическая напряженность и торговая фрагментация, что создает значительные риски для роста инвестиций и уверенности. Цены на сырье, инфляционные ожидания и финансовые условия ощутили существенное воздействие этих процессов. Центральные банки сохраняют повышенные процентные ставки на более длительный срок, чтобы полностью закрепить ценовую стабильность. Такая продолжительная рестриктивная политика продолжает создавать давление на глобальные корпоративные инвестиции", – озвучил президент.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что в результате многие развивающиеся рынки сталкиваются с существенным напряжением, вызванным высоким бременем суверенного долга.

"Однако, несмотря на эти беспрецедентные вызовы, Казахстан сохраняет свою приверженность устойчивому развитию. Оно является нашей стратегической целью. Наша критически важная задача – адаптироваться к текущей глобальной ситуации быстрым образом как с экономической, так и с политической точки зрения. Несмотря на внешнюю турбулентность, ВВП Казахстана вырос на 6,5% в прошлом году. Наш валовой внутренний продукт сейчас превысил отметку в 300 млрд долларов. Казахстан хочет сохранить свою лидирующую роль в Центральной Азии в привлечении прямых иностранных инвестиций. Мы накопили более 150 млрд долларов чистых прямых иностранных инвестиций. Это составляет практически 70% от всех инвестиций в регион", – продолжил глава государства.

Он также отметил, что новая Конституция, вступившая в силу накануне, обеспечивает высокий уровень защиты прав инвесторов и укрепляет институциональные условия для привлечения международного бизнеса в Казахстан.

"Чтобы упростить ведение деятельности, мы запустили Национальную платформу цифровых инвестиций. Эта система работает бесшовно по принципу одного окна. Более того, наш Инвестиционный штаб обеспечивает быстрое принятие решений и комплексную государственную поддержку. Кроме институциональной надежности, мы также предлагаем практические и долгосрочные стимулы. Международные предприниматели сейчас могут в полной мере использовать нашу уникальную программу Altyn Visa, или "Золотая виза". Данная инициатива дает расширенные налоговые преимущества и упрощенные миграционные процедуры. Однако мы не будем расслабляться и нельзя просто почивать на лаврах. Огромный объем работы нам еще предстоит проделать", – продолжил Токаев.

Также президент подчеркнул, что мир вошел в новую эру технологической трансформации.

"Искусственный интеллект стал одним из основных двигателей глобального прогресса. Интеграция ИИ в нашу стратегию продвижения инвестиций рассматривается как критически важный приоритет. Это позволяет исключить рутинные операции и создает умный фильтр. В результате инвесторы получают более быстрые, более целевые и эффективные услуги. Согласно ЮНКТАД, ИИ, по прогнозам, достигнет объема почти 5 трлн долларов к 2033 году, что составляет увеличение в 25 раз всего за 10 лет. Это подчеркивает растущую роль технологии в глобальной экономике. Казахстан намерен двигаться быстро в этом направлении", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов рассказал, какие льготы сегодня предоставляют инвесторам в Казахстане.