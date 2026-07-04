Казахстан развивает производство минеральных удобрений
Сегодня в Казахстане реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на создание современных производств, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие перерабатывающей промышленности.
Институты развития Холдинга "Байтерек" финансируют проекты, имеющие стратегическое значение для экономики, на принципах возвратности, платности и срочности.
При рассмотрении каждой инициативы проводится комплексная финансовая, юридическая и техническая экспертиза, оцениваются экономическая эффективность проекта, наличие достаточного обеспечения, перспективы реализации и его вклад в развитие приоритетных отраслей экономики.
Финансирование осуществляется в соответствии с действующими внутренними процедурами и не является безвозмездной государственной поддержкой.
Минеральные удобрения подразделяются на три основные группы: азотные, фосфорные и калийные. Казахстан исторически обладает развитой отраслью по производству фосфорных удобрений, тогда как развитие производств азотных и калийных удобрений является одним из приоритетных направлений дальнейшей индустриализации страны.
Одним из крупнейших проектов в этом направлении является строительство современного интегрированного химического комплекса ТОО "KazAzot Prime", предусматривающего производство 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры в год.
Запуск комплекса более чем втрое увеличит производственные мощности Казахстана по выпуску аммиака, позволит создать первое в стране промышленное производство карбамида и значительно снизить зависимость от импорта азотных удобрений.
Часть выпускаемой продукции будет направляться на внутренний рынок, обеспечивая потребности сельского хозяйства и промышленности, а избыточные объемы карбамида и аммиачной селитры – поставляться на экспорт. Проект предусматривает создание 1500 рабочих мест на этапе строительства и 700 постоянных рабочих мест после ввода предприятия в эксплуатацию. Ежегодные налоговые поступления в бюджет с 2036 года оцениваются на уровне порядка 55 млрд тенге.
Еще одним стратегически важным проектом является создание первого в Казахстане производства калийных удобрений на базе месторождения "Сатимола", реализуемого ТОО "Qazaq Kalium LTD". Проект предусматривает выпуск 1,5 млн тонн готовой продукции в год и станет основой для формирования нового направления отечественной химической промышленности.
В настоящее время производство калийных удобрений в Казахстане отсутствует, а потребность внутреннего рынка покрывается за счет импорта. Запуск предприятия позволит наладить выпуск отечественной продукции, создать более 1300 постоянных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал страны и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке минеральных удобрений.
Развитие производства минеральных удобрений также усилит эффективность государственной программы "Кең Дала".
Государственная поддержка приобретения удобрений будет одновременно способствовать повышению их доступности для казахстанских аграриев и стимулировать развитие отечественного производства, что окажет положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и продовольственную безопасность страны.
В совокупности реализуемые проекты станут важным этапом развития химической промышленности Казахстана, будут способствовать диверсификации экономики, созданию новых высокотехнологичных производств, увеличению налоговых поступлений, развитию экспортного потенциала и укреплению промышленной независимости страны.