#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+21°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Казахстан развивает производство минеральных удобрений

Фото: magnific, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00 Фото: magnific
Развитие отечественного производства минеральных удобрений является одним из ключевых направлений обеспечения продовольственной безопасности страны, снижения импортозависимости и укрепления экспортного потенциала химической промышленности Казахстана.

Сегодня в Казахстане реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на создание современных производств, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие перерабатывающей промышленности.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Институты развития Холдинга "Байтерек" финансируют проекты, имеющие стратегическое значение для экономики, на принципах возвратности, платности и срочности.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

При рассмотрении каждой инициативы проводится комплексная финансовая, юридическая и техническая экспертиза, оцениваются экономическая эффективность проекта, наличие достаточного обеспечения, перспективы реализации и его вклад в развитие приоритетных отраслей экономики.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Финансирование осуществляется в соответствии с действующими внутренними процедурами и не является безвозмездной государственной поддержкой.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Минеральные удобрения подразделяются на три основные группы: азотные, фосфорные и калийные. Казахстан исторически обладает развитой отраслью по производству фосфорных удобрений, тогда как развитие производств азотных и калийных удобрений является одним из приоритетных направлений дальнейшей индустриализации страны.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Одним из крупнейших проектов в этом направлении является строительство современного интегрированного химического комплекса ТОО "KazAzot Prime", предусматривающего производство 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры в год.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Запуск комплекса более чем втрое увеличит производственные мощности Казахстана по выпуску аммиака, позволит создать первое в стране промышленное производство карбамида и значительно снизить зависимость от импорта азотных удобрений.

Часть выпускаемой продукции будет направляться на внутренний рынок, обеспечивая потребности сельского хозяйства и промышленности, а избыточные объемы карбамида и аммиачной селитры – поставляться на экспорт. Проект предусматривает создание 1500 рабочих мест на этапе строительства и 700 постоянных рабочих мест после ввода предприятия в эксплуатацию. Ежегодные налоговые поступления в бюджет с 2036 года оцениваются на уровне порядка 55 млрд тенге.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Еще одним стратегически важным проектом является создание первого в Казахстане производства калийных удобрений на базе месторождения "Сатимола", реализуемого ТОО "Qazaq Kalium LTD". Проект предусматривает выпуск 1,5 млн тонн готовой продукции в год и станет основой для формирования нового направления отечественной химической промышленности.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

В настоящее время производство калийных удобрений в Казахстане отсутствует, а потребность внутреннего рынка покрывается за счет импорта. Запуск предприятия позволит наладить выпуск отечественной продукции, создать более 1300 постоянных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал страны и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке минеральных удобрений.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Развитие производства минеральных удобрений также усилит эффективность государственной программы "Кең Дала".

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Государственная поддержка приобретения удобрений будет одновременно способствовать повышению их доступности для казахстанских аграриев и стимулировать развитие отечественного производства, что окажет положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и продовольственную безопасность страны.

Фото: АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:00

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

В совокупности реализуемые проекты станут важным этапом развития химической промышленности Казахстана, будут способствовать диверсификации экономики, созданию новых высокотехнологичных производств, увеличению налоговых поступлений, развитию экспортного потенциала и укреплению промышленной независимости страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Что происходит с масложировой отраслью Казахстана
10:45, 13 октября 2023
Что происходит с масложировой отраслью Казахстана
производство
14:46, 03 октября 2023
В Жамбылской области увеличилось производство минеральных удобрений в 3,2 раза
Байтерек
19:02, 16 октября 2025
"Кең дала 2": обновленные условия для фермеров Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Светлана Макеева
10:43, Сегодня
"Помогите нам добиться справедливости": легкоатлетка Макеева сделала заявление о зарплате
Ислам Махачев
09:55, Сегодня
Ислам Махачев стал заслуженным мастером спорта России по самбо
Жанибек Алимханулы
09:15, Сегодня
Дисквалифицированный за допинг Алимханулы показал кадры своей тяжёлой тренировки
Конор Макгрегор
08:37, Сегодня
"Конкурентный бой": легенда UFC Альдо о бое Макгрегора и Холлуэя
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: