Казахстан развивает производство минеральных удобрений

Развитие отечественного производства минеральных удобрений является одним из ключевых направлений обеспечения продовольственной безопасности страны, снижения импортозависимости и укрепления экспортного потенциала химической промышленности Казахстана.

Сегодня в Казахстане реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, направленных на создание современных производств, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие перерабатывающей промышленности.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Институты развития Холдинга "Байтерек" финансируют проекты, имеющие стратегическое значение для экономики, на принципах возвратности, платности и срочности.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

При рассмотрении каждой инициативы проводится комплексная финансовая, юридическая и техническая экспертиза, оцениваются экономическая эффективность проекта, наличие достаточного обеспечения, перспективы реализации и его вклад в развитие приоритетных отраслей экономики.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Финансирование осуществляется в соответствии с действующими внутренними процедурами и не является безвозмездной государственной поддержкой.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Минеральные удобрения подразделяются на три основные группы: азотные, фосфорные и калийные. Казахстан исторически обладает развитой отраслью по производству фосфорных удобрений, тогда как развитие производств азотных и калийных удобрений является одним из приоритетных направлений дальнейшей индустриализации страны.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Одним из крупнейших проектов в этом направлении является строительство современного интегрированного химического комплекса ТОО "KazAzot Prime", предусматривающего производство 660 тыс. тонн аммиака, 577,5 тыс. тонн карбамида и 500 тыс. тонн аммиачной селитры в год.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Запуск комплекса более чем втрое увеличит производственные мощности Казахстана по выпуску аммиака, позволит создать первое в стране промышленное производство карбамида и значительно снизить зависимость от импорта азотных удобрений.

Часть выпускаемой продукции будет направляться на внутренний рынок, обеспечивая потребности сельского хозяйства и промышленности, а избыточные объемы карбамида и аммиачной селитры – поставляться на экспорт. Проект предусматривает создание 1500 рабочих мест на этапе строительства и 700 постоянных рабочих мест после ввода предприятия в эксплуатацию. Ежегодные налоговые поступления в бюджет с 2036 года оцениваются на уровне порядка 55 млрд тенге.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Еще одним стратегически важным проектом является создание первого в Казахстане производства калийных удобрений на базе месторождения "Сатимола", реализуемого ТОО "Qazaq Kalium LTD". Проект предусматривает выпуск 1,5 млн тонн готовой продукции в год и станет основой для формирования нового направления отечественной химической промышленности.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

В настоящее время производство калийных удобрений в Казахстане отсутствует, а потребность внутреннего рынка покрывается за счет импорта. Запуск предприятия позволит наладить выпуск отечественной продукции, создать более 1300 постоянных рабочих мест, увеличить экспортный потенциал страны и укрепить позиции Казахстана на мировом рынке минеральных удобрений.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Развитие производства минеральных удобрений также усилит эффективность государственной программы "Кең Дала".

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

Государственная поддержка приобретения удобрений будет одновременно способствовать повышению их доступности для казахстанских аграриев и стимулировать развитие отечественного производства, что окажет положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и продовольственную безопасность страны.

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

В совокупности реализуемые проекты станут важным этапом развития химической промышленности Казахстана, будут способствовать диверсификации экономики, созданию новых высокотехнологичных производств, увеличению налоговых поступлений, развитию экспортного потенциала и укреплению промышленной независимости страны.