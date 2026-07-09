Корпоративный университет ERG первым в Казахстане получил международную аккредитацию EFMD CLIP

Корпоративный университет Eurasian Resources Group (ERG) получил международную аккредитацию EFMD Corporate Learning Improvement Process (CLIP), став первым корпоративным университетом страны, удостоенным этого признания.

Аккредитация подтверждает соответствие системы корпоративного обучения ERG лучшим мировым стандартам, ее стратегическую связь с бизнесом и вклад в достижение долгосрочных целей компании.

EFMD CLIP – одна из ведущих международных систем оценки качества корпоративного обучения и развития персонала. В отличие от большинства образовательных аккредитаций, CLIP оценивает не отдельные программы, а всю систему корпоративного обучения: ее связь со стратегией компании, качество образовательных процессов, применение современных технологий, развитие внутренних экспертов и преподавателей, а также влияние обучения на результаты бизнеса. Сегодня в сообщество организаций, аккредитованных по этому стандарту, входят корпоративные университеты и функции обучения ведущих мировых компаний, включая Siemens, Volkswagen Group, L'Oréal, Santander, Allianz, Novartis и ArcelorMittal.

Фото: Корпоративный университет ERG

Корпоративный университет ERG является единым центром развития компетенций компании и реализует комплексную систему обучения сотрудников по всем ключевым направлениям деятельности. Образовательная экосистема включает пять корпоративных академий, цифровую образовательную платформу, сеть учебных центров в регионах присутствия ERG, современные VR- и симуляционные технологии обучения, Центр признания профессиональных квалификаций, программы развития руководителей и экспертов, а также масштабное сообщество внутренних преподавателей и наставников.

Ежегодно Корпоративный университет проводит более 220 тысяч часов обучений. Программы охватывают весь профессиональный путь сотрудника: подготовку рабочих кадров, развитие инженерных компетенций, обучение руководителей, цифровые навыки, управление проектами и культуру безопасности.

Фото: Корпоративный университет ERG

Получение аккредитации CLIP стало очередным этапом международного признания Корпоративного университета ERG. Ранее он первым в Казахстане и СНГ успешно прошел международную сертификацию EFMD LIFT Learning Impact, подтверждающую высокий уровень оценки влияния обучения на результаты бизнеса.

"Для ERG развитие сотрудников – один из ключевых стратегических приоритетов. Аккредитация EFMD CLIP особенно ценна тем, что подтверждает зрелость всей системы корпоративного обучения – от ее связи со стратегией бизнеса до оценки реального влияния на результаты компании. Это международное признание показывает, что мы создаем образовательную среду, соответствующую лучшим мировым практикам. Для нас особенно значимо, что Корпоративный университет ERG стал первым в Казахстане, получившим эту аккредитацию. Это не только высокая оценка проделанной работы, но и стимул продолжать развивать культуру непрерывного обучения, внедрять современные образовательные технологии и готовить специалистов, способных успешно отвечать на вызовы будущего", – отметила заместитель генерального директора по персоналу и культуре ERG Гульзада Толебаева.

"Аккредитация EFMD CLIP открывает для Корпоративного университета ERG новые возможности для развития международного сотрудничества, обмена лучшими мировыми практиками и участия в глобальном профессиональном сообществе лидеров корпоративного обучения и развития талантов", – подчеркнула директор Корпоративного университета ERG Валентина Сатарова.

Руководителем процедуры аккредитации выступила начальник по разработке образовательных решений Корпоративного университета ERG Айжан Базарбаева.