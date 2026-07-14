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Экономика и бизнес

В Kaspi.kz появились переводы на карты UnionPay

Переводы на карты UnionPay, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:07 Фото: Kaspi.kz
Kaspi.kz расширил возможности международных переводов: теперь казахстанцы могут быстро и безопасно переводить деньги на карты UnionPay — одной из крупнейших платежных систем мира.

С Kaspi Gold пользователи уже привыкли мгновенно отправлять деньги держателям карт Visa, Mastercard, а также Элкарт, Uzcard и Humo. Теперь в приложении Kaspi.kz можно так же удобно переводить деньги на карты UnionPay, выпущенные банками Казахстана, Китая и других стран.

Для перевода на карту UnionPay в Казахстане достаточно указать только номер карты. Для перевода в Китай дополнительно нужно выбрать цель перевода, а для международных переводов — указать имя и фамилию получателя.

Кроме того, в приложении Kaspi.kz можно отправить перевод на свою Kaspi Gold с карт UnionPay, выпущенных другими казахстанскими банками.

Подробнее о переводах на карты UnionPay можно узнать в сервисе Kaspi Гид.

UnionPay основана в Китае и является одной из крупнейших платежных систем мира. В мире выпущено более 9 млрд карт UnionPay, которые принимаются в 183 странах, включая Казахстан.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнеров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисе. В Турции Kaspi.kz владеет владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.

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Айсулу Омарова
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