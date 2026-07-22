В области Абай началось строительство горно-обогатительного комбината "Айдарлы"

В области Абай состоялась церемония закладки памятной капсулы, ставшая началом строительства горно-обогатительного комбината "Айдарлы". Новый ГОК станет одним из крупнейших проектов горнодобывающей отрасли Казахстана и внесет значительный вклад в промышленное развитие страны.

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель премьер-министра РК Нурлыбек Налибаев, аким области Абай Берик Уали, руководство компании и партнеры.

Проект реализует ТОО "Aidarly Mining". После выхода на проектную мощность ГОК "Айдарлы" сможет перерабатывать 75 млн тонн руды в год. Предприятие будет выпускать 226 тыс. тонн в год меди в медном концентрате и 3,55 тыс. тонн в год молибдена в молибденовом концентрате. В состав производственного комплекса войдут карьер, дробильный комплекс, обогатительная фабрика, объекты энергетической, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также вахтовый город с зонами для комфортного отдыха работников и занятий спортом.

Как отметил Генеральный директор ТОО "Актюбинская медная компания" Фарит Суфьянов, представляющий управляющую компанию, проект имеет существенный мультипликативный эффект для экономики Казахстана.

"На ГОК "Айдарлы" будет создано свыше 3 тысяч рабочих мест, а в реализации проекта мы планируем максимально использовать потенциал казахстанских специалистов, подрядчиков и поставщиков. По нашим оценкам, совокупные налоговые поступления за весь период реализации проекта превысят 1,43 трлн тенге" – заявил генеральный директор ТОО "Актюбинская медная компания" Фарит Суфьянов.

Фото: акимат области Абай

Основатель ТОО "Aidarly Mining" Эдуард Огай подчеркнул, что новый горно-обогатительный комбинат даст новый импульс развитию области Абай и укрепит промышленный потенциал региона.

"Сегодня мы переходим к новому этапу реализации проекта "Айдарлы" – строительству будущего предприятия. Этому предшествовала большая подготовительная работа, которая включала в себя геологоразведку, проектирование, разработку инженерных решений. Мы верим, что "Айдарлы" внесет вклад в развитие горнодобывающей отрасли Казахстана. Для нас это также инвестиции в регион, новые рабочие места, современные технологии и возможности для будущего развития", – заявил Эдуард Огай.

Одним из ключевых принципов реализации проекта станет ответственное отношение к окружающей среде. Производство проектируется с учетом современных экологических требований и предусматривает замкнутый цикл водооборота, позволяющий очищать и повторно использовать воду в технологическом процессе. После завершения разработки месторождения будет проведена комплексная рекультивация нарушенных земель в соответствии с требованиями экологического законодательства страны.

Фото: акимат области Абай

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