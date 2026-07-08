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События

На Нурказганской обогатительной фабрике построят комплекс для 567 работников за 2,39 млрд тенге

Административно-бытовой комплекс для работников Нурказганской фабрики, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:36 Фото: Казахмыс
На Нурказганской обогатительной фабрике в Карагандинской области состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы, ознаменовавшая начало строительства нового блочно-модульного административно-бытового комплекса для работников предприятия.

Проект реализуется в рамках инвестиционной программы ТОО "Корпорация Казахмыс" и направлен на дальнейшее улучшение условий труда сотрудников.

Общий объем инвестиций в строительство составит 2,39 млрд тенге. Новый двухэтажный комплекс общей площадью более 2 400 квадратных метров рассчитан на 567 работников и станет одним из крупнейших объектов социально-бытовой инфраструктуры производственной площадки.

Административно-бытовой комплекс для работников Нурказганской фабрики, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:36

Фото: Казахмыс

В здании разместятся санитарно-бытовой, прачечный и медицинский блоки. Для работников будут оборудованы современные душевые, помещения для сушки спецодежды, автоматизированная прачечная, комнаты восстановления, а также медицинский пункт с кабинетами предсменного осмотра, физиотерапии и процедурной.

В торжественной церемонии приняли участие председатель наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков, исполняющий обязанности заместителя председателя правления – главный операционный директор по горному делу и обогащению Мукан Унгитбаев, управляющий директор по капитальным проектам Максим Даценко, руководители предприятий, представители генерального подрядчика и работники Нурказганской обогатительной фабрики.

Административно-бытовой комплекс для работников Нурказганской фабрики, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:36

Фото: Казахмыс

Открывая церемонию, председатель наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков отметил: "Сегодня мы становимся участниками важного события – официального старта строительства нового административно-бытового комплекса Нурказганской обогатительной фабрики. Это не просто начало очередного строительного проекта. Это очередной шаг Корпорации "Казахмыс" по созданию современных, безопасных и комфортных условий труда для наших работников, подтверждение того, что забота о человеке труда остается одним из ключевых приоритетов компании".

Символическим моментом мероприятия стало подписание руководством компании и генеральным подрядчиком послания будущим работникам комплекса. Документ был помещен в памятную капсулу, которую торжественно заложили в основание будущего здания. Планируется, что капсула будет вскрыта после завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию.

Административно-бытовой комплекс для работников Нурказганской фабрики, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:36

Фото: Казахмыс

Строительство административно-бытового комплекса является частью масштабной программы "Казахмыса" по развитию производственной и социально-бытовой инфраструктуры предприятий. Компания последовательно инвестирует в создание современных условий труда, рассматривая развитие бытовой инфраструктуры как важный элемент промышленной безопасности, заботы о работниках и повышения привлекательности рабочих профессий.

Завершить строительство и ввести новый административно-бытовой комплекс в эксплуатацию планируется в августе 2027 года.

Административно-бытовой комплекс для работников Нурказганской фабрики, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 16:36

Фото: Казахмыс

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Айсулу Омарова
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