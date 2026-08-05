Молоко, которому доверяют миллионы казахстанцев, признано лучшим товаром Северо-Казахстанской области

Молоко "Петропавловское", одержало победу в региональном этапе конкурса "Лучший товар Казахстана – 2026" в Северо-Казахстанской области, организованного Национальной палатой предпринимателей РК "Атамекен".

Следующим этапом для победителя станет республиканский финал конкурса, который пройдет в Астане.

Сегодня "Петропавловское" — один из самых узнаваемых молочных брендов и единственное молоко, представленное во всех регионах Казахстана. В отличие от большинства производителей, работающих преимущественно на локальных рынках, продукция компании ежедневно поступает в каждый уголок страны. Это бренд, который за 20 лет стал символом стабильного качества натурального молока и сформировал доверие потребителей.

Фото: Масло Дел

За брендом стоит компания "Масло-Дел" — один из лидеров молочной отрасли Казахстана. Более двух десятилетий предприятие последовательно развивает собственное производство, инвестирует в современные технологии и расширяет перерабатывающие мощности. По данным компании, сегодня молоко "Петропавловское" занимает первое место в Казахстане по объему продаж.

Производство молока расположено в Северо-Казахстанской области — в одном из ведущих аграрных регионов страны. Именно здесь сосредоточена мощная сырьевая база молочного животноводства, благодаря которой предприятие получает натуральное отборное молоко от местных сельхозпроизводителей.

Фото: Масло Дел

Переработка молока осуществляется в крупнейшем молочном комплексе Казахстана, который входит в тройку лидеров Центральной Азии по объему производства. Современные производственные линии, автоматизированный контроль технологических процессов и строгие стандарты качества позволяют сохранять натуральные свойства молока и обеспечивать стабильное качество каждой партии продукции.

Фото: Масло Дел

На протяжении более 20 лет "Масло-Дел" последовательно развивает отечественное производство, поддерживает казахстанских сельхозпроизводителей, создает рабочие места и укрепляет продовольственную безопасность страны. Победа в конкурсе "Лучший товар Казахстана" стала признанием не только качества самого продукта, но и многолетней системной работы компании.