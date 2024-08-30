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Художественная галерея "Ботай" открылась в Северо-Казахстанской области

Петропавловск, СКО, галерея, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 16:11 Фото: пресс-служба акимата СКО
Ко Дню Конституции в культурной жизни Северо-Казахстанской области состоялось значимое событие – открылась АРТ-галерея "Ботай" в Петропавловске, сообщает Zakon.kz.

В торжественном открытии приняли участие аким СКО Гауез Нурмухамбетов, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Кумис Сеитова, известные художники страны, ветераны, творческая интеллигенция и общественность города. Автор и инициатор данного проекта – член Союза художников РК Болат Асербеков.

Петропавловск, галерея, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 16:11

Фото: пресс-служба акимата СКО

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отмечал, что многовековая история страны – это предмет национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Название галереи связано с уникальным археологическим памятником "Поселение Ботай" в СКО, где 6 тыс. лет назад впервые была одомашнена лошадь.

Особенность нового арт-пространства в том, что здесь будут проводиться как выставки, так и различные встречи с авторами и художниками. Галерея станет местом притяжения, духовного обогащения и творческого развития, займет особое место в культурной жизни области. Объединяя культурную, образовательную, патриотическую, творческую составляющие, галерея будет привлекать зрителей любых возрастов.

Петропавловск, галерея, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 16:11

Фото: пресс-служба акимата СКО

Петропавловск, галерея, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 16:11

Фото: пресс-служба акимата СКО

Петропавловск, галерея, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2024 16:11

Фото: пресс-служба акимата СКО

Посетители смогут познакомиться с творчеством известных казахстанских мастеров кисти, а также современных художников, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, новыми тенденциями изобразительного искусства. В экспозиции галереи представлены картины художников – основоположников казахстанского искусства, произведения художников северного региона.

Ранее сообщалось, что Астану украсил новый мурал "Бүркітші", появившийся по улице Бейбарыс Султан. Он посвящен Всемирным играм кочевников, которые состоятся в городе с 8 по 14 сентября 2024 года.

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