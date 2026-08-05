"Казахмыс" начал строительство самого глубокого шахтного ствола в Казахстане

ТОО "Корпорация Казахмыс" приступило к реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних лет – строительству шахтного ствола "Воздухоподающий-клетевой-2" на Восточном участке месторождения "Нурказган" в Карагандинской области. Инвестиции в проект превысят 32,5 млрд тенге.

Проектная глубина нового ствола составит 1 283,9 метра, что сделает его самым глубоким шахтным стволом в Казахстане. Его строительство станет ключевым этапом освоения Восточного участка месторождения и обеспечит дальнейшее развитие одного из крупнейших горнодобывающих предприятий Группы "Казахмыс".

Фото: Казахмыс

Торжественная церемония начала строительства состоялась с участием председателя Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбета Абдибекова, заместителя председателя Правления – главного операционного директора по горному делу и обогащению Мукана Унгитбаева, руководителей профильных подразделений, представителей рудника "Нурказган" и подрядной организации.





"Сегодня мы начинаем реализацию проекта, который определит развитие рудника „Нурказган" на многие десятилетия вперед. Это инвестиции в безопасность людей, развитие производства и укрепление сырьевой базы компании. Новый шахтный ствол позволит приступить к освоению Восточного участка месторождения, обеспечить стабильную работу предприятия и создать условия для его дальнейшего роста", – отметил председатель Наблюдательного совета ТОО "Корпорация Казахмыс" Нурмухамбет Абдибеков.

Фото: Казахмыс

Новый шахтный ствол обеспечит подачу свежего воздуха в подземные выработки, безопасную доставку работников и оборудования, а также доступ к новым рудным запасам Восточного участка месторождения. В ходе строительства предстоит извлечь более 65 тысяч кубометров горной массы и выполнить девять сопряжений с действующими горизонтами шахты.

Фото: Казахмыс

Завершить проходку ствола планируется в 2031 году. После этого начнется его оснащение технологическим оборудованием, включая монтаж клетевого подъема, строительство главной вентиляторной установки и модульной теплоэнергетической котельной для подогрева воздуха, подаваемого в подземные выработки.

Фото: Казахмыс

Развитие Восточного участка продолжится строительством второго шахтного ствола – "Вентиляционный-2", к которому компания планирует приступить в 2027 году. После завершения строительства он обеспечит выдачу исходящей вентиляционной струи, резервный выход из шахты и дополнительное вскрытие рудных залежей. Совместно оба ствола сформируют современную инфраструктуру, необходимую для эффективной и безопасной разработки Восточного участка месторождения.

Месторождение "Нурказган" является одним из ключевых активов Группы "Казахмыс". Подтвержденные запасы меди, золота и серебра обеспечивают устойчивую работу горно-обогатительного комплекса более чем на 40 лет, а реализация нового проекта создаст основу для дальнейшего развития предприятия и укрепления сырьевой базы компании.