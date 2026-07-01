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Фонтан, беговые дорожки, зеленые зоны: "Казахмыс" меняет городской парк Жезказгана

новый парк в Жезказгане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:02 Фото: Казахмыс
В Жезказгане продолжается реконструкция парка "Жастар" – одного из крупнейших проектов по развитию городской среды, реализуемых ТОО "Корпорация Казахмыс".

На территории площадью 6,4 гектара создается современное общественное пространство, предназначенное для отдыха жителей, семейных прогулок, занятий спортом и проведения городских мероприятий. Общая стоимость проекта превышает 4,9 млрд тенге.

новый парк в Жезказгане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:02

Фото: Казахмыс

Концепция реконструкции разработана с учетом существующей планировки парка, современных стандартов благоустройства и предложений жителей города. Проект предусматривает создание прогулочных и велосипедных маршрутов, беговых дорожек, современного фонтана, детских игровых площадок, зон отдыха с теневыми навесами, арт-объектов и малых архитектурных форм. В зимний период на территории парка планируется организация сезонных активностей, включая каток.

новый парк в Жезказгане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:02

Фото: Казахмыс

Особое внимание уделено озеленению. Проектом предусмотрено благоустройство более 3 гектаров зеленых зон с высадкой деревьев и кустарников, адаптированных к климатическим условиям Жезказгана. Для ухода за насаждениями будет создана современная система автоматического полива.

Архитектурная концепция отражает особенности Жезказгана. В оформлении парка найдут отражение как история освоения меднорудного региона, так и космическое наследие края. Элементы благоустройства будут выполнены с использованием образов, связанных с добычей меди, планетами, космическими траекториями и исследованием космоса.

новый парк в Жезказгане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:02

Фото: Казахмыс

В настоящее время на объекте завершены демонтажные работы и ведется подготовка оснований под основные элементы благоустройства. Завершить реконструкцию и открыть обновленный парк для жителей планируется до конца октября 2026 года.

новый парк в Жезказгане, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 14:02

Фото: Казахмыс

Реконструкция парка "Жастар" является частью масштабной программы социальных инвестиций "Казахмыса" в области Улытау. Компания последовательно реализует проекты, направленные на развитие общественных пространств, социальной инфраструктуры и повышение качества жизни жителей региона. В 2026 году компания направит свыше 30 млрд тенге на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в области.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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